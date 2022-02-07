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旗艦性能休旅　Aston Martin DBX707 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-07 12:55:40



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Aston Martin 近日發表 DBX707，成為旗下性能最強悍的休旅作品，首批新車預計今年第二季出廠。

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
外觀方面，DBX707 在車頭換上面積更大的消光鉻色前格柵及進氣口，前下擾流採用亮黑色處理，日型燈造型也進行更新，車側換上消光鉻色窗框及全新引擎蓋散熱片設計搭配亮黑色門檻，輪圈標準為 22 吋，可選擇運動化或緞帶式設計，車主也可選配升級為 23 吋黑砂面鍛造輪圈或消光黑色與銀色鍛造拋光輪圈，車尾換上新款保險桿造型，車頂增加擾流設計，雙後分流器尺寸加大，排氣尾管骰用雙邊雙出消光黑式樣。

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
內裝方面，DBX707 的座艙採用深鉻色套件及換檔按鍵圈飾，可選配亮鉻色與碳纖維材質，中控飾板採用亮黑色鋼琴烤漆，可選配碳纖維或銅金色金屬材質。而座椅標準採用運動化樣式，也可為選擇舒適化樣式，兩種選擇均附有電動座椅十六向調節功能及前後座電熱座椅，內裝皮革則提供標準款 Accelerate Sport 極速套件 (真皮皮革搭配 Alcantara® 面料) 及加價選配的 Inspire Sport 匠心套件 (頂級半苯染皮搭配配上 Aston Martin 飛翼繡線座椅頭枕徽飾及鑲有經典網孔與飾條的座椅)。動態駕駛模式部分族換上全新開關，也調整操作模式，在 GT Sport 和 Sport+ 模式下可此用 Race Start (彈射起步) 功能。

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
動力配置方面，DBX707 維持採用源於 Mercedes-AMG 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，運用滾珠式軸承渦輪及首席動力工程師 Ralph Illenberger 帶領團隊重調校，搭配全新濕式多片離合器 9 速手自排變速箱，可輸出較標準版 DBS V8 高出 157ps 的 707ps 最大馬力，峰值扭力也較標準版 DBX V8 高出 200Nm 的 900Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.3 秒完成。

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
底盤方面，DBX707 採用三艙式氣壓懸吊，標準配備碳纖維陶瓷煞車碟盤 (前直徑 420mm 後直徑 390mm) 搭配 6 活塞單體卡鉗，減少非簧下重量達 40.5 公斤，另外還配備全新電子限滑差速器 (e-diff)、電子主動式防傾系統 (eARC) 及全自動前後扭力分配系統。

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707
DBX 車系為 Aston Martin 在 2019 年發表的首款休旅作品，國內市場由總代理永三汽車選在 2020 世界新車大展先亮相右駕展示車後，於同年 9/29 正式發表，預料 DBX707 也已在規劃導入當中。

Aston Martin DBX707
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