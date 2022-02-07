品牌首款純電 RS 車型　Škoda Enyaq Coupé iV 正式亮相

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Enyaq Coupé iV 在車身前半段與 Enyaq iV 相仿，B 柱後採用更流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.234Cd，車長較標準版長 4mm 為 4,653mm，車高多出 1mm 為 1,617mm，車寬同為 1,879mm，軸距同為 2,765mm。車頭配備 Full-LED Matrix 矩陣式燈組，中央搭載由 131 顆 LED 構成的 Crystal Face 面板，足踏 19~21 吋胎圈組，車尾可配備 LED 燈組。
Enyaq iV 車系運用羊毛、棕櫚葉及回收寶特瓶等永續材料製作，配置 5.3 吋數位儀錶板及 13 吋中控台多媒體觸控螢幕，也搭載抬頭顯示器、KESSY GO 免鑰匙系統、LED 座艙氣氛燈及雙區恆溫空調等，原廠宣稱收納機能承襲 Škoda 聰明而便利的傳統，行李廂標準置物空間為 570 公升，略小於標準版的 585 公升。而在 Sportline 車型上則統一配置黑色頂篷、類碳纖維飾板、一體式 Suedia 運動化座椅，RS 車型則升級配備 RS 字樣的運動化座椅、三幅式多功能加熱 RS 方向盤等，並提供 RS Lounge、RS Suite 兩種內裝風格。
動力系統方面，Enyaq Coupé iV 共規劃 60、80、80x 以及 RS 四種等級，60 車型採用 62kWh 鋰電池組，而 80 車型以上則採用 82kWh。在輸出方面，依照高低順序依序為 132kW (180ps)、150kW (204ps)、195kW (265ps，雙馬達四驅) 以及 220kW (299ps，雙馬達四驅)，其中 RS 車型 0-100km/h 加速可在 6.5 秒內完成。續航里程部分，Enyaq Coupé iV 80 在 WLTP 規範下可達到約 545 公里的最大續航力。
充電表現上，Enyaq Coupé iV 支援快速充電功能，80 等級車型池可在 29 分鐘內從 10% 充電至 80%，另外也可使用 11 kW 的 AC ŠKODA iV Charger 壁掛式充電盒在 6 到 8 小時內充滿電。
iV 電動化車款為近年 Škoda 重要的發展方向，隨著 Enyaq iV、Enyaq Coupé iV 的推出，也讓品牌電動化陣容逐漸成形，逐步朝向降低碳排放目標邁進。