關心三高更要注意代謝症候群！中風、心肌梗塞高出３倍，醫教６招逆轉！

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因此民眾日常關心三高，也更要注意「代謝症候群」，大灣健全診所家醫科王威傑醫師提醒，代謝症候群是可逆的，但若置之不理，心血管疾病風險將比非代謝症候群還要來得更高。
中風、心肌梗塞風險更高，代謝症候群五中三即符合！
王威傑醫師表示，代謝症候群指得就是血壓、血糖、血脂等異常，或甚至已經達到疾病標準的綜合體，例如已有高血糖，且血壓偏高，但還沒有到達高血壓標準。以國內成人定義來看包括了五大項，包括了腹部肥胖，男性腰圍≧90cm，女性腰圍≧80cm；血壓偏高，收縮壓≧130 mmHg，舒張壓≧85 mmHg，或正接受治療；血糖偏高，空腹血糖≧100 mg/dL，或正接受治療；三酸甘油脂偏高，空腹三酸甘油脂≧150 mg/dL，或正接受治療；高密度膽固醇（好的膽固醇）過低，男性<40 mg/dL，女性<50 mg/dL。上述五種符合三種即符合代謝症候群。
中風、心肌梗塞高出３倍，關心三高更要注意代謝症候群！
王威傑醫師表示，代謝症候群因代表著集合了各種風險，罹患心、腦血管疾病等併發症的機率，自然也會來得更高。從研究數據來看，符合代謝症候群診斷的患者，若未妥善治療、調整生活，將來真正罹患糖尿病的機率，會約是非代謝症候群患者的5倍，心血管疾病風險約為3倍，心肌梗塞機率約為5.5倍，中風機率約為3.5倍，心因性死亡的機率約為1.3~1.6倍。因此代謝症候群患者，需遵照醫囑，從生活中控制各項數值，而非單只有控制單一疾病。
代謝症候群可從生活逆轉，更有助防範中風、心肌梗塞！
代謝症候群雖然罹患心血管疾病等風險更高，但是有機會可以逆轉的，最重要的就是要有危機意識，包括自覺、定期健康檢查、量測腰圍等，以利及早改善，特別是風險族群更要多加留意，除了年齡老化、基因遺傳等不可控風險外，最主要就是生活型態不良，包括了飲食不均、缺乏運動、抽菸、熬夜、壓力過大等。
因此建議飲食日常多喝水取代糖飲，少油、少糖、少鹽、高纖，以原型食物為主，並注意營養均衡，像是地中海飲食就是很好的選擇。日常也培養運動習慣，包括有氧運動及肌力訓練，兩者交替進行，更有助健康。另外也應避免熬夜、壓力過大，這也會間接影響血壓、引起空腹血糖異常或肥胖等問題，時常感到壓力過大者，也應尋找適合自己的紓壓方式，避免長期處於高壓狀態。也提醒抽菸者盡早戒菸，菸是心血管疾病的共同風險因子，若有代謝症候群更是務必盡早戒除。
這些看似相當繁瑣，但其實終歸一個重點，就是保持良好的健康生活習慣，便自然有助成為三高、各種慢性疾病、代謝症候群的絕緣體，也就能避免中風、心肌梗塞等風險找上門。
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