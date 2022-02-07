懷孕４觀念防妊娠糖尿病，避免真的糖尿病、影響胎兒智力！

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什麼是妊娠糖尿病？對孕婦、胎兒有何影響？
郭安妮醫師表示，妊娠糖尿病是指懷孕前沒有糖尿病問題，懷孕後受荷爾蒙影響，胰島素需求增加，但飲食未受到良好調整，出現的暫時性的糖尿病，因此得名。其症狀和糖尿病一樣，會出現吃多、喝多、尿多的症狀，可能出現癲癇、羊水過多等，也進一步影響母體及胎兒健康狀況。
郭安妮醫師解釋，若孕期血糖控制不佳，因血糖過高、胎兒將暴露在高糖環境當中影響發育，如體型或器官生長較大但不成熟、腦部發育不全、出現心臟疾病等，孩子也可能出現第二型糖尿病、或是長大後容易肥胖。而體型較大的嬰兒，在生產時也容易形成難產，或是羊水過多提早破水造成早產，對孕婦也是相當大的負擔，就需考慮以剖腹生產，不過未必所有妊娠糖尿病孕婦都需要剖腹生產，關鍵在於胎兒體型。
哪些族群易有妊娠糖尿病？會形成真的糖尿病嗎？
郭安妮醫師說明，妊娠糖尿病未必每個孕婦都會出現，多和家族遺傳有關，家族中若有糖尿病史，孕婦出現妊娠糖尿病的機會就會比較高。上一胎就有妊娠糖尿病者，懷下一胎時也會有較高的機率。而BMI＞25的肥胖女性、超過34歲在醫學上定義的高齡產婦、羊水較多的孕婦、體重大於4000公克體型較大的嬰兒，孕婦出現妊娠糖尿病的可能性也較高。妊娠糖尿病若控制得宜，通常在產後便會自行消退，但也約有半數以上後續形成真的從糖尿病，因此產後六周需至新陳代謝科檢查、追蹤，以利及時控制並恢復。
慎防妊娠糖尿病免緊張，產檢檢查配合調整可控制！
了解妊娠糖尿病對孕婦和胎兒皆可能造成影響，不過孕媽咪也不必緊張，郭安妮醫師表示，產檢會安排在第24-28周時進行相關檢查，如口服葡萄糖測試。
檢查前一天會提醒孕婦於凌晨12點後停止任何飲食，包括水和食物，隔天進行空腹血糖檢測。接著以75毫克的葡萄糖溶於300c.c的開水，10分鐘內喝完，一小時後測第二次，兩小時後測第三次，共三次血糖檢測。需空腹血糖<92mg/dl、第二次檢測<180mg/dl、第三次檢測＜53mg/dl。
三次檢測若有一次高於標準，便診斷為妊娠糖尿病，在飲食、生活上就需要更特別注意，遵照醫囑、營養師指導進行調整，並施打胰島素或服用降血糖藥進行控制。
４觀念防範妊娠糖尿病，避免真的糖尿病、影響胎兒智力
飲食控制因人而異，大方向而言，需進行熱量管控，不過懷孕期間也需要足夠的營養、絕對避免減重，以防酮體增加，影響胎兒的智力與發展。因此郭安妮醫師建議，飲食會以少量多餐的方式進行，一天約吃5至6餐，睡前吃個小點心，如三片蘇打餅乾、一杯牛奶，縮短孕婦的空腹時間，避免血糖忽高忽低。
食物也會選擇，除了注意營養均衡，也留意避免影響血糖波動，例如主食會建議以全榖雜糧類取代精緻澱粉的白米。而懷孕後期胎兒所需的蛋白質也會增加，孕婦也需適當的補充蛋白質，可適度從蛋類、豆類、魚類、奶類中攝取。油脂也是必需的營養，但避免過量，可以瘦肉為主。蔬菜和水果的營養，會建議從原形食物攝取而非打成果汁，如芭樂、番茄等，如此可攝取到足夠的膳食纖維，也延緩血糖上升。
郭安妮醫師表示，即便是確診妊娠糖尿病，在醫師及營養師的指導、良好的飲食下，也可以照顧好母體及胎兒健康，孕婦不必擔心，需留意的就是良好的配合，避免試圖減重或毫無口忌，如此便可安心生產。
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