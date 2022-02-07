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造型微幅更動、導入 Google 車載系統　小改款 Volvo XC40 低調現身

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-07 16:55:40

Volvo 近日於部分市場的車型訂購頁面，悄悄將小改款 XC40 車系上架，動力選項包括 48V 輕油電、PHEV 插電式油電及 Recharge 純電，配備等級改稱為 Core、Plus 及 Ultimate 共 3 種。

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Volvo XC40
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外觀方面，小改款 XC40 換上近似於 C40 Recharge 的車頭造型，頭燈造型更為細緻，導入 Pixel Technology 像素技術但保留整合索爾之鎚日行燈，前保險桿下氣壩造型也變得更為立體，燃油車型的排氣尾管全面改為隱藏式設計。

Volvo XC40
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內裝方面，小改款 XC40 延續計有的鋪陳，在飾板方面提供全新的立體紋路選項，中控台配置與 Google 合作開發的 Android 車載作業系統，整合 Google 地圖、Google Assistant 及 Google Play Store 等大量 Google 服務，更支援 OTA 軟體線上更新，未來將陸續提供新功能。

Volvo XC40
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動力配置方面，小改款 XC40 提供 48V 輕油電的 B3 (163hp) 及 B4 (197hp)，插電式的 T4 (綜效 211hp) 及 T5 (綜效 262hp)，加上純電動的 P8 Recharge (408hp) 等選項。國內市場方面，國際富豪汽車選在去年底正式展開 XC40 Recharge 純電動車型的預售作業，報價為新台幣 219 萬元起，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤小改款車型導入的最新消息。

Volvo XC40
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