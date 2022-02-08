借家人錢兩年！反被警察闖門控「態度囂張」 他心涼暴怒
男子兩年前借給一名家人大筆金錢，催促還款後並沒有要討回，反被該人控訴討錢態度差勁而讓警察登門關心，男子向家中唯一長輩抱怨，卻也被勸放下，這讓他相當生氣，認為現今向人借錢一方的聲音反而更有力！
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 11:06:50
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己親姐姐向他借走一筆錢，借據上寫明包含購買洗衣機、冰箱、流理台等生活用品，共向借了27萬4千元，借錢至今兩年男子多次要求姐姐還錢，可目前沒有收到任何一毛錢，近日反被姐姐控訴討錢態度差勁，請警察登門到男子家中關心，最終毫無結果。
男子忍無可忍向兩人唯一的長輩討公道，因為姐姐居住的房子雖在長輩名下，但貸款也是該男負擔，故提出能否讓姐姐離開，可長輩則以「她沒有多餘的金錢」、「她這樣很可憐」來訓斥男子，讓他相當憤怒，認為姐姐不僅浪費警察資源做賊喊抓賊，對於欠下的金錢也毫無處理的跡象「各位有這樣的經驗嗎？該如何解決？」
網友們見文相當憤慨，回覆到「朋友借都不一定還了，更何況家人兄弟姐妹?如今你發這文大概就撕破臉，應該以後見面很難看了吧！看父母有沒有留財產，以後分的時候再跟他要回」、「可以提告法院可以強制執行拍賣他的所有動產，車子等等，或扣薪水。但前題是你要有借據才可提告（屬於民事訴訟）」、「報警告她私闖民宅」、「報警就不留情面了，還需要客氣嗎，直接提告了」。 （編輯：李惠婷）