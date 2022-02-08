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bZ4X 電動車、Town Ace 廂車、Crown 跨界車等多款新車將導入　和泰集團公佈 2022 年營運重點

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-08 11:55:40

Toyota、Lexus 及 Hino 總代理和泰汽車今日 2/8 發表 2022 年汽車市場展望與集團營運重點，預告今年將陸續導入多款新車，同時宣布年度小型車銷售目標為 15.5 萬輛，其中 Toyota 佔 13 萬輛，Lexus 佔 2.5 萬輛，市場佔有率目標為 33.7%，商用車年度銷售目標為 9,000 輛。

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Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota 品牌去年掛牌超過 12.6 萬輛，今年第一季將推出 Town Ace Pickup，第二季推出 bZ4X 純電動休旅車，第三季推出大改款 GR 86，第四季推出 Town Ace 廂型車、GR Supra 手排車型及全新大改款 Crown 跨界車型，此外也將使社區型便利維修站總數提昇至 60 間，並強化 GR 品牌溝通而舉辦粉絲活動、GR 統規賽、台灣 GT Cup 公開賽並加入 Toyota GR GT Cup 電競賽事。

Toyota Town Ace
Toyota Town Ace
Toyota bZ4X
Toyota bZ4X
Toyota Gazoo Racing
Toyota Gazoo Racing
Toyota GR 86 GR Supra
Toyota GR 86 GR Supra
Toyota Crown
Toyota Crown
Lexus 品牌去年掛牌超過 2 萬輛，今年第一季將推出 LC Limited Edition 全球限量車型，現有販售車型新增 F SPORT Design 等級，使 F 品牌陣容涵蓋 F、F SPORT 及 F SPORT Design 車型，此外更將爭取 RZ 450e 純電動車導入國內，並擴大導入 Lexus Link 車聯網至更多車型，也將舉辦 Lexus 在台 25 週年系列活動。

Lexus LC Limited Edition
Lexus LC Limited Edition
Lexus F SPORT
Lexus F SPORT
Lexus RZ 450e
Lexus RZ 450e
Lexus LINK
Lexus LINK
Lexus
Lexus
商用車部分，Hino 品牌旗下的 200 3.49 噸、300 Dutro、300 Hybrid 及 700 Profia 車系將針對配備升級，並強化完成車的販賣，而 Toyota 品牌旗下的 Coaster 將增加原廠座椅選擇、1GD 柴油引擎、6 速自排及主動安全配備，Granvia 增加 8 人座車型，Hiace 則增加對開式尾門選項。

Hino
Hino
Toyota Coaster Granvia Hiace
Toyota Coaster Granvia Hiace
Hino
Hino
在 MaaS 業務方面，和泰集團將在 3 月推出「HOTAI 購」電子商務網站，並強化 yoxi 與 iRent 等行動服務。而關係企業車美仕將轉型為軟硬體整合服務公司，拓展 IOV 新服務與海外市場。

Toyota MaaS yoxi
Toyota MaaS yoxi
iRent
iRent
HOTAI
HOTAI
車美仕
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