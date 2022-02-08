強化安規項目、Granvia / Hiace 新增車型、Town Ace 廂車預計第四季引進　Toyota / Hino

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然而全球疫情及車用晶片的不確定性影響，以及面臨到 2021 年六期法規切替、客戶提前購車的影響，和泰汽車預估市場總台數將下滑，不過仍持續挑戰 9,000 台年販賣目標。
其中將在 2 月發表的 Toyota Town Ace 貨車版自 2021 年 11 月展開預售後，目前訂單數已經累計超過 4,000 張，同時為迎合市場需求滿足載貨/載人和不同的使用情境，也確認將在第四季引進 Van 廂車版本，詳細規格還有待官方公布。另外於 2019 年引進的 Toyota Granvia / Hiace 在經過將近 3 年的銷售期，也確認將追加 8 人座與對開式尾門，強化市場需求。
在 3.49 噸以上產品方面，面臨到市場需求以及六期法規轉換，原先僅有手排版本的 Hino 200 將追加推出自排車型，並提供新款的長軸 (3350mm) 版本，300 Dutro 預計導入緊急剎車輔助系統、300 Hybrid 則換上六期動力並配備車道偏移輔助系統、穩定控制系統，700 Profia 新增 12 檔 AMT 變速箱、除霧後視鏡、駕駛座氣囊及氣壓懸吊。小巴士主力車款 Coaster 同樣會換上全新 1GD 柴油引擎、自排變速箱與主動安全配備 (VSC/PCS/LDWS/AHB)，並新增原廠座椅選擇。
和泰汽車宣布今年 Q1 引進 Town Ace 貨車，預計 Q4 追加導入 Van 廂車版。
而隨著和泰車體成立，除了將負責 Toyota Town Ace 的客製化車廂業務之外，在大型商用車方面也將持續推出完成車式樣，初期從五噸車與遊覽巴士開始，陸續擴增至其他車型，節省顧客等待車體打造的時間，提升交車效率。
商用車市場雖然規模不大，但仍有一定的剛性需求，不難看出和泰汽車積極深耕的決心，不僅將推出新款的小型貨車，既有的產品也都將持續強化，更推動滿足客戶需求的服務，來增進產品與品牌的魅力。