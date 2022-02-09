百貨業逆勢擴張？郊區主題式購物商場力啟新世代

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根據經濟部統計處統計，2011年始，台灣百貨業營業額成長已略顯疲態，年增率甚至一度僅達0.4%；此外，從2020年開始，百貨業營業額3541億元的規模，也已經被便利商店3610億元超越，從2021年1~11月的統計數據推估，全年便利商店營業額將會持續超越百貨。
轉型！都心百貨變郊區商場
百貨業競爭愈來愈激烈，再加上突如其來的COVID-19疫情、電商衝擊，百貨業卻逆勢擴張？關鍵就在，百貨業者的經營形態，正從設在都心地區的傳統百貨，走向更多主題式的郊區購物商場，直接帶動樓地板面積成長。
近期最明顯的例子，就是新光三越跨足Outlet（暢貨中心）的處女作「SKM Park」，不畏疫情，選定於1月26日試營運，「SKM Park第1年營業額目標要做50億元！」新光三越百貨副董事長吳昕陽胸有成竹地說。
「台灣的商業形態特別是大都會區，還是大型百貨公司為主，最主要是商業人口其生活及消費形態的便利性考量，如下班後順便購物採買；但大都會區土地取得不易、價格高、占地面積也偏小，大型百貨公司的擴增應會稍趨緩，取而代之的將會是稍偏離都會中心的郊外型購物中心。」台灣三井不動產董事長下町一朗觀察，台灣大多數的消費者外出仍然仰賴自行開車，而開車所能到達的區域，不僅限於都會中心，而是更有機會往郊外地區移動，「因此我們認為台灣未來的商業發展，還是有其發展性與潛力在。」
百貨業營業額成長已面臨瓶頸之際，購物商場看來卻是逆勢成長的新藍海，不難想見新光三越迫切要跨界搶食的動機。吳昕陽強調，SKM Park是全國唯一最有娛樂功能的Outlet，有電影院、含有跳跳床的室內兒童遊樂場，與大魯閣合作戶外卡丁車賽道、棒壘球打擊場等，「SKM PARK土地很大，現在只有1期，之後還會規畫蓋2期。」吳昕陽直言，「這不會是新光三越唯一的一家Outlet。」
有了新店型，仍得面對電商來勢洶洶。義享時尚廣場總經理林俊昇分析，消費主力正從X與Y世代，快速轉移至Z世代，Alpha世代也會很早開始有主觀式的消費，因此在數位工具與展演應用是大型商場需要強化的，加上新世代消費者追求個性化與差異化的需求，會有更多客製化與限量、限對象商品出現。
再者，零售場域也會有截然不同的樣貌，未來會有更多動機性與娛樂性的空間出現，將朝著大型化、多元化與智能化發展，商場將不僅僅是販售商品與服務，也將會成為社交與小型混合商業群聚的環境，甚至會有自媒體與表演場域的產生，未來的購物中心將會成為充滿想像力的空間。
定位！著重時光消費樂趣
下町一朗也認為，「雖然線上購物成為風潮，特別是疫情期間的逆勢成長，但是實體通路不單只有提供購物，我們希望顧客來這裡可以購買到多樣化的商品、品嘗美味的料理，還可體驗貼心的服務與精心規畫的活動等，在此享受一整天悠閒時光，這些都是實體通路才能享有的時光消費型購物樂趣。」
由此可見，未來5年百貨商場的興建熱潮，雖可能帶來新一波競爭，卻也將開啟另一個百貨新世代，百貨與購物中心業者將透過更強調沉浸式的實體體驗，走出百貨業的新路。