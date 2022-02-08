日規大改款 Fairlady Z 改裝車現身　Nissan 公布 2022 大阪車展參展陣容

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在新車方面，Nissan 將展出日本規格的 Fairlady Z 之最高等級 Proto Spec 車型，動力採用代號 VR30DDTT 的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 405ps 最大馬力及 48.4kg-m 峰值扭力，搭配 9 速手自排變速系統，建議售價為 6,966,300 日圓起 (約合新台幣 168.1 萬元起)。除此之外，去年 (2021) 8 月推出的 GT-R NISMO Special edition 也會展出。
改裝車方面，Nissan 將展出 Fairlady Z 的改裝版本 Customized Proto，採用橘黑雙色塗裝搭配復古風格套件，輪拱加上飾板，胎壁增加 NISSAN Z 字樣，輪圈採用黑色烤漆。至於先前在東京改裝車展亮相的 NV350 Caravan Mountain Base 也會現身，該車以戶外生活為理念開發，採用消光黑車色，前擋風玻璃上方加裝探照燈，保險桿也與防撞架整合，足踏越野輪胎，搭配車側及車艙大面積的木紋處理，營造近似小木屋的視覺效果，車頂及側窗加裝太陽能面板來獲得額外的電源，供應隨車電器使用。
Nissan 去年 8 月時發表全新大改款 Z 跑車，使前一代 370Z 經過約莫 13 年的發展總算功成身退，而日規車型也在今年 1 月公布規格，相信改裝業者已摩拳擦掌，準備詮釋這款經典跑車作品的最新成員。