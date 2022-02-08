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日規大改款 Fairlady Z 改裝車現身　Nissan 公布 2022 大阪車展參展陣容

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-08 13:55:40

Nissan 日前公布 2022 大阪車展 (Osaka Auto Messe 2022) 參展陣容，將於 2/11~2/13 展出。

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Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
在新車方面，Nissan 將展出日本規格的 Fairlady Z 之最高等級 Proto Spec 車型，動力採用代號 VR30DDTT 的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 405ps 最大馬力及 48.4kg-m 峰值扭力，搭配 9 速手自排變速系統，建議售價為 6,966,300 日圓起 (約合新台幣 168.1 萬元起)。除此之外，去年 (2021) 8 月推出的 GT-R NISMO Special edition 也會展出。

Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan Fairlady Z Proto Spec
Nissan GT-R NISMO Special edition
Nissan GT-R NISMO Special edition
改裝車方面，Nissan 將展出 Fairlady Z 的改裝版本 Customized Proto，採用橘黑雙色塗裝搭配復古風格套件，輪拱加上飾板，胎壁增加 NISSAN Z 字樣，輪圈採用黑色烤漆。至於先前在東京改裝車展亮相的 NV350 Caravan Mountain Base 也會現身，該車以戶外生活為理念開發，採用消光黑車色，前擋風玻璃上方加裝探照燈，保險桿也與防撞架整合，足踏越野輪胎，搭配車側及車艙大面積的木紋處理，營造近似小木屋的視覺效果，車頂及側窗加裝太陽能面板來獲得額外的電源，供應隨車電器使用。

Nissan Fairlady Z Customized Proto
Nissan Fairlady Z Customized Proto
Nissan Fairlady Z Customized Proto
Nissan Fairlady Z Customized Proto
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan NV350 Caravan Mountain Base
Nissan 去年 8 月時發表全新大改款 Z 跑車，使前一代 370Z 經過約莫 13 年的發展總算功成身退，而日規車型也在今年 1 月公布規格，相信改裝業者已摩拳擦掌，準備詮釋這款經典跑車作品的最新成員。

Nissan Fairlady Z Proto Spec
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