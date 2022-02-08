印度 B 咖再升級　全新二度小改款 Suzuki Baleno 預告登場

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印度 Suzuki 近期宣佈即將在當地推出全新改款 Baleno，成為自 2019 年首度小改款後的第二次改款車型。Suzuki Baleno 最早於 2015 年採用品牌最新的 Heartect 平台發表，主打全方位的擁車體驗，擁有優異的車室空間和豐富機能配備，並於 2019 年進行小改款工程，針對車頭保桿、頭燈重新設計，帶來更強烈的運動氣息。而即將推出的第二度改款車型，雖然尚未正式曝光，但其車頭同樣經過大幅度修改，換上最新的 LED 橫置頭燈與前保險桿造型，提高肌理線條帶來耳目一新的面貌。
Suzuki 印度官方透露 Baleno 二度改款車型擁有最先進的科技配備應用，更曝光了新車將配備全新的抬頭顯示器，提供檔位、轉速、時速、時間等行車資訊。在車室方面上回小改款並未有過多的調整，不過本次二度改款車型官方號稱有著最先進的科技配備應用，更曝光了新車將配備全新的抬頭顯示器，提供檔位、轉速、時速、時間等行車資訊。另外原廠也強調安全性也會大幅度提升，改善現行款僅獲得 0 分評價 (Latin NCAP 公佈) 的劣勢。
Suzuki Baleno 最早於 2015 年採用品牌最新的 Heartect 平台發表，首度於 2019 年進行小改款工程。動力系統部分，二度改款 Baleno 預計沿用現行 1.2 升輕油電汽油動力，搭配 5 速手排或新款的自排變速箱，最大馬力為 82 匹。至於 1.0 升 Boosterjet 引擎與 1.25 升柴油引擎都因為排放法規因素而停產。
Baleno 曾於 2017 年內短暫引進台灣市場販售，以小排量渦輪引擎的優勢在進口小型掀背市場當中佔有一席之地，2020 年因歐盟六期排放法規轉換因素下架不再販售。
Baleno 曾於 2017 年內短暫引進台灣市場販售，以小排量渦輪引擎的優勢在進口小型掀背市場當中佔有一席之地，2020 年因歐盟六期排放法規轉換因素下架不再販售。