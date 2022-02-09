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原廠統規賽車　Subaru BRZ Cup Car Basic 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-09 09:55:41

Subaru 近日發表針對 TOYOTA GAZOO Racing GR86 / BRZ Cup 統一規格賽事開發的 BRZ Cup Car Basic，建議售價為 3,338,500 日圓起 (約合新台幣 80.6 萬元起)，年販目標為 30 輛。

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Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
BRZ Cup Car Basic 是為賽道而生，因此將輪圈改為鐵製，配胎尺寸改為 205/55R16，保留自行改裝的空間，配備方面擁有六點式防滾籠、駕駛座六點式安全帶、專屬地毯、空冷式機油冷卻器及後差速器散熱鰭片，標準車型搭載的座椅側邊與側窗氣囊均被移除。值得一提的是，Subaru 為兼具日常使用機能，後座 2 張座椅並未拆除。

Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
動力配置方面，BRZ Cup Car Basic 維持採用代號 FA24 的 2.4 升 DIT 水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎，於 7,000rpm 時可輸出 235ps 最大馬力，於 3,700rpm 時可輸出 25.5kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手排變速箱與後輪驅動。

Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
TOYOTA GAZOO Racing GR86 / BRZ Cup 為 Toyota 與 Subaru 在日本針對第二代 GR 86 及 BRZ 舉辦的統一規格賽事，分為業餘與職業組別，讓來自包括 Super GT 賽事的專業賽車手，或喜愛競技的車迷朋友參加，今年賽程共有 5 場。

Toyota GR 86 Cup Car Basic
Toyota GR 86 Cup Car Basic
國內市場方面，目前第二代 BRZ 已展開接單，至於雙生車型 GR 86 則預計在第三季才會推出，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
Subaru BRZ Cup Car Basic
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Subaru BRZ Cup Car Basic
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