跨入電動化世代　全新 Alfa Romeo Tonale 正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Alfa Romeo Tonale 定位於 Stelvio 之下，其長 4,530mm、寬 1,840mm、高 1,600mm，軸距為 2,636mm，主要對手鎖定 Audi Q3、BMW X1 與 Mercedes-Benz GLA 等同級豪華品牌。從外觀上來看，量產版大量保留概念車的原始設計，像是家族化 Trilobo 頭燈以及 Scudetto 倒三角水箱罩設計，不過頭燈造型並未像概念車那般犀利，並且改採傳統的外後視鏡與外拉式車門把手。車尾亦保留與頭燈相呼應的設計，同時利用一道 LED 導光條貫穿其中。
在車室方面，Tonale 依舊維持傳統車廠的風格，不過仍配置了 12.3 吋數位儀錶板與 10.25 吋多媒體系統等數位科技，後者也內建 Uconnect 5、Alexa 互聯網功能。在中央鞍座前方方面，則配置了 Alfa Romeo 車系常見的 DNA 駕駛模式旋鈕，可改變轉向、油門與懸吊阻尼的特性。
動力系統部分，在歐洲市場標準的前輪驅動汽油車型配置 1.5 升四缸引擎與 48V (含 15kWh 電池) 輕油電技術，搭配 7 速雙離合器變速箱，可發揮出 130hp 最大馬力，而中階車款則另外加入可變幾何渦輪系統，最大馬力來到 160hp；頂級的 Q4 PHEV 車型則改採 1.3 升 MultiAir 渦輪增壓四缸引擎，並於後軸配置一具可輸出 90kW 的電動馬達，搭配 6 速自排系統綜效馬力達 275hp。而 15.5kWh 鋰電池，使用 7.4 kW 快速充電器，可在 2.5 個小時內充滿電，EV 模式下擁有最大 60km 的續航力。
此外，Tonale 在部分歐洲市場也會供應 1.6 升渦輪增壓柴油引擎，最大馬力為 128hp。在北美市場則會有上述的 PHEV 動力之外，亦會配備 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，搭配 9 速自排變速箱可發揮 256hp 最大馬力。而 Alfa Romeo 也表示 Tonale 方向盤轉向比為 13.6:1，官方宣稱其擁有同級最優異的操控樂趣。
Alfa Romeo 去年在北美市場銷售表現穩定，不過僅售出 18,000 輛，在市場中依舊稱不上主流品牌。至於歐洲市場也僅有 26,000 輛的慘淡表現，比起 2020 年同期下滑 30%，約為 20 年前的八分之一。而 Tonale 的推出，是否會為品牌帶來助益，值得再觀察。