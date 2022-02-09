採用 PHEV 插電油電系統　全新 Mazda CX-60 預告 3 月登場

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Mazda CX-60 不免俗的採用品牌家族化 Kodo 設計，不過頭燈造型更為獨特，分離式的 LED 日行燈貫穿水箱護罩外緣，而內部網狀的格柵設計也添加了運動氣息。從外觀上來看，全新 Mazda CX-60 不免俗的採用品牌家族化 Kodo 設計，不過頭燈造型更為獨特，分離式的 LED 日行燈貫穿水箱護罩外緣，而內部網狀的格柵設計也添加了運動氣息。此外，影片當中也可以看出 CX-60 車身採用與小改款 CX-5 相同的設計理念，取消傳統 SUV 常見的黑色塑料包覆設計，以同車色烤漆來迎合都會化的定位。
CX-60 車身採用與小改款 CX-5 相同的設計理念，取消傳統 SUV 常見的黑色塑料包覆設計，以同車色烤漆來迎合都會化的定位。動力系統方面官方雖然尚未透露，不過外媒推測其將採用 2.5 升汽油引擎搭配單顆電動馬達，綜效出數可超過 300 匹之譜，並且將依照車型等級不同提供前驅或者四輪驅動的配置。而當然除了 PHEV 動力之外，CX-60 亦有全新的直列六缸引擎與四缸柴油動力，均配備 48V 輕油電技術。
CX-60 為 Mazda 推廣休旅車計畫的產品之一，未來還將有七人座的 CX-70，這兩款車專為歐洲、日本較狹窄的道路環境設計，而更大型化的車款如 CX-80、CX-90 也將陸續投放於北美等市場當中，這 4 款車型都將在 2022 年、2023 年之間亮相，全面擴大 Mazda 的 SUV 產品陣線。