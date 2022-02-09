新世代電動跑房車　Lexus Electrified Sedan Concept

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繼公開 RZ 450e 之後，Lexus 再度曝光 Electrified Sedan 的相關圖集，該車代表未來品牌在純電房車市場的方向。而作為純電車款，Electrified Sedan 的車頭方面已經看不到熟悉的紡錘形格柵設計，呈現出銳利的"X"造型鋪陳，兩側具備相當犀利的幾何燈組，並具有尺寸相當誇張的通風孔設計，前艙蓋上的肌理線條分明，展示出動感化的一面。
而作為四門房車，Electrified Sedan 側面線條也相當豐富，其中前葉子板後方的通風孔設計與車身線條連成一氣，寬厚的葉子板亦帶來鮮明的侵略氣息，同時車門把也使用車壇近期常見的隱藏式設計。車尾望過去，C 柱一路延伸至車尾末端，最後以鴨尾點綴，兩側的 Y 字形尾燈看似使用了紡錘造型的元素，燻黑效果帶有神祕感，而正下方的空氣分流器則顯見本車訴求運動化的象徵。
雖然說 Lexus 目前對於新世代電動車佈局還尚未有明確的規格數字，除了確定 RZ 將率先量產之外，其餘的 Electrified Sedan、Electrified SUV 以及 Electrified Sport 都還在規畫當中，甚至還將推出純電旅行/獵跑與雙門敞篷跑車，整體來說陣容產品線十分豐富，而實際發展會如何且讓我們拭目以待吧。