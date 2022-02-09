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新增 6.5 噸及 8.5 噸車型　Hino 300 Hybrid 六期油電貨車正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-09 18:55:40

Hino 總代理和泰汽車今日 2/9 宣布導入 300 系列 Hybrid 油電複合動力貨車，同時新增 6.5 噸及 8.5 噸兩款車型。

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Hino 300 Hybrid 六期油電貨車
Hino 300 Hybrid 六期油電貨車
300 系列 Hybrid 油電複合動力貨車在外觀部分採用 Hybrid 家族專屬的藍光水箱護罩，配備部分具有 VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統及斜坡起步輔助系統，制動部分具備排氣煞車、四輪碟煞、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、BOS 煞車優先系統與 BAS 煞車輔助系統，也搭載 LDWS 車道偏離警示系統，可在車輛於行進間偏離車道線時發出警示音。

Hino 300 Hybrid 六期油電貨車
Hino 300 Hybrid 六期油電貨車
動力配置方面，300 系列 Hybrid 油電複合動力貨車採用符合六期環保規範的渦輪增壓柴油引擎搭配電動馬達及 6 速自手排變速系統，引擎可於 2,700rpm 時輸出 150ps 最大馬力，於 1,300~2,200rpm 間輸出 44.9kg-m 峰值扭力，AC 永磁電動馬達可輸出 47.6ps 最大馬力及 42.8kg-m 峰值扭力。

Hino 300 Hybrid 六期油電貨車
Hino 300 Hybrid 六期油電貨車
排放部分，300 系列 Hybrid 油電複合動力貨車採用 DPR (柴油碳微粒主動濾清系統)及 SCR (選擇性觸媒還原系統)，使排放碳微粒與 NOx (氮氧化合物) 得以減少，此外也具備 IDLE STOP 系統而支援怠速熄火功能。

和泰汽車在 300 系列 Hybrid 油電複合動力貨車之際，針對 Hybrid 系統提供 5 年或 12 萬公里保固，相信可吸引重視節能表現的業者與買家。

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