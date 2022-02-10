為賽事而生，Toyota與Subaru推GR86/BRZ Cup Car Basic統規賽專用車型

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Toyota與Subaru合作開發的GR86/BRZ絕對是一款充滿高度操駕樂趣的車款，而入手車主也不少會用來參加賽事活動，然而欲參加賽事車輛升級改裝就是首要任務，為了能讓更多車主可以體驗BRZ/GR86的在賽道的樂趣，則舉辦Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup統規賽事，同時也推出因應賽事的Cup Car Basic統規賽專用車。
與一般車型相比，Cup Car Basic車型在外觀上大致相同，但輪圈則配置16吋鐵圈，好讓車主購入後自行改裝。車室部分則因應賽事已先行配備六點式安全帶與防滾籠，並移除側氣囊與氣簾。動力方面則維持2.4升自然進氣引擎和235hp/25.5kgm輸出，變速系統統一採六速手排規格，另外因應賽事激烈操駕，Cup Car Basic車型也額外加裝加機油冷卻器與後差速器散熱鰭片等配備。
BRZ/GR86 Cup Car Basic統規賽車型含稅售價分別為BRZ 3,338,500日圓、GR86 3,334,000日圓，而Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup統規賽事今年將舉辦五場賽事，首站將於7/16開始。