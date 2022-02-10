COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

為賽事而生，Toyota與Subaru推GR86/BRZ Cup Car Basic統規賽專用車型

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-10 10:25:20

Toyota與Subaru合作開發的GR86/BRZ是一款以樂趣為主的車款，因此不少車主會用於賽事活動，對此Subaru為了Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup統規賽推出BRZ Cup Car Basic統規賽專用車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota與Subaru合作開發的GR86/BRZ絕對是一款充滿高度操駕樂趣的車款，而入手車主也不少會用來參加賽事活動，然而欲參加賽事車輛升級改裝就是首要任務，為了能讓更多車主可以體驗BRZ/GR86的在賽道的樂趣，則舉辦Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup統規賽事，同時也推出因應賽事的Cup Car Basic統規賽專用車。

因Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup統規賽事，推出BRZ/GR86 Cup Car Basic統規賽專用車。
因Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup統規賽事，推出BRZ/GR86 Cup Car Basic統規賽專用車。
與一般車型相比，Cup Car Basic車型在外觀上大致相同，但輪圈則配置16吋鐵圈，好讓車主購入後自行改裝。車室部分則因應賽事已先行配備六點式安全帶與防滾籠，並移除側氣囊與氣簾。動力方面則維持2.4升自然進氣引擎和235hp/25.5kgm輸出，變速系統統一採六速手排規格，另外因應賽事激烈操駕，Cup Car Basic車型也額外加裝加機油冷卻器與後差速器散熱鰭片等配備。

BRZ/GR86 Cup Car Basic統規賽車型含稅售價分別為BRZ 3,338,500日圓、GR86 3,334,000日圓，而Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup統規賽事今年將舉辦五場賽事，首站將於7/16開始。

Cup Car Basic車型配備防滾籠並取消側氣囊與氣簾。
Cup Car Basic車型配備防滾籠並取消側氣囊與氣簾。
為應付激烈操駕額外加裝機油冷卻器。
為應付激烈操駕額外加裝機油冷卻器。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀