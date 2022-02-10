杜汶澤控「挺台農被坑」！花500買草莓 下方全墊滿海綿
港星杜汶澤自2020年底搬到台灣定居，近日，他在臉書控訴，自己為了「支持台灣農產品」，跟路邊攤商購買一盒500元草莓，怎料回家打開卻發現，僅有表面一層撲滿草莓，下面卻全用海綿墊高，讓他當場傻眼。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 13:14:46
杜汶澤昨（9）日在臉書PO文分享，自己某天晚上在住家附近公園散步，看到一個小販在賣草莓，看起來又大顆又香，他猜測是因為品質較好所以比超市貴，有100、500、1000的價格選擇，見攤商生意不怎麼樣，又剛下起小雨，便趕緊上錢買了一盒500元草莓。
沒想到回家開箱後卻發現，草莓「僅擺滿了表層」，下方全是靠著海綿墊高，營造出滿滿一盒的假象。而當他近日去散步時，又遇到同個攤商，且生意同樣冷清，杜汶澤表示自己在公園走了3圈，也沒看到有客人上門，只有小販獨自在街燈下抽菸。
讓他不禁感慨「人生、各有前因，試問有誰容易呢？如果可以選擇，你寧願做一個給人騙了五百塊也不會生氣的人，還是他？」文末他也期盼該小販，有一天可以過得比現在更好。
貼文曝光後，萬名粉絲點讚該篇文章，並直言「你會慢慢發現，有滿多路邊販賣的是同情，不是物品」，杜汶澤則表示「學費不嫌多 學不懂才慘呢」。（編輯：鍾怡婷）