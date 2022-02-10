新台幣 49.9 萬元起　Toyota Town Ace 正式在台上市

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外觀方面，Toyota Town Ace 採用日系風格的簡約設計，提供天鑽藍、雪貂白、極光銀等三種外觀車色。配備部分搭載 14 吋高強度鋼圈，全車系標配 LED 頭/尾燈，同時車頭下方也對應法規追加安裝 LED 日行燈，至於霧燈則採用售後的方式提供給消費者。在車身尺碼方面，Toyota Town Ace 手排鐵床車型全長 4,275mm、全寬 1,675mm、全高 1,920mm，木床車型全長為 4,310mm、全寬 1,705mm、全高 1,920mm，軸距均為 2,650mm。
內裝方面，Town Ace 的中控台採連通式設計，提供優異的腿部空間，椅墊也可前後滑移進而提升駕駛舒適性，整體鋪陳與日規相似，質感呈現也與主要競爭對手相去不遠。配備方面儀錶板右側具備行車資訊幕，並搭載冷暖空調、電動窗(駕駛座 One-touch)、藍芽音響主機與車內一鍵開啟油箱蓋功能。此外，全車系標配雙 SRS 氣囊，頂規更搭載原廠 TSS 主動式安全防護系統，包含具備行人/自行車偵測的 PCS、LDA 車道偏移警示、AHB 自動遠光燈切換、踏板誤踩抑制系統與前車駛離提醒，整體配備設定超越市場上現有小型商車框架。
貨斗與載重表現方面，Town Ace 全車設定總重為 2,100kg，手排鐵床載重為 960kg、手排木床為 930kg，自排木床則是 920kg 的表現。不過因應車主多元的需求，購車時亦可直接選擇改裝選項，包含防鏽貨斗、帆布蓬架、護欄、貨箱、升降尾門等，均可以依照需求客製尺寸或者配件，而改裝項目也都將委由和泰車體來負責安裝製造。因應客戶多元的需求，Twon Ace 提供車主改裝選項，包含防鏽貨斗、帆布蓬架、護欄、貨箱、升降尾門等，均可以依照需求客製尺寸或者配件。
動力配置方面，Town Ace 搭載代號 2ZR-VE 的 1.5L 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 98ps 及 13.7kg-m 峰值扭力，搭配自排平油耗最高可達 15.2kmL，手排則最高可達 14.8km/L。
Town Ace 為和泰汽車與 Toyota 原廠瞄準每年擁有上萬輛銷量的輕型商用車市場，共同規劃以國產化方式所推出的小型商用車種，主要對手自然瞄準了 DFSK 穩發車系、CMC Veryca、Suzuki Carry 等車款，相信以過去 Zace、Zace Surf 及 Innova 等車款耐操好用的品質口碑之下，應可達成 1 萬輛的年販目標。