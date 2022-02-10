「古早烘碗機」功能超強！過來人懷念：到現在都有很用
古早時期生活不如現代便捷，但長輩們都知曉各種小秘訣，讓生活更舒適。就有網友回到老家時拍下古早時期的「烘碗機」，隨即掀起不少人童年共鳴與回憶「到現在還超有用」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 16:40:36
原PO在臉書《爆廢公社》發出圖文提到「不知道現在還有多少人的家中有這種『古老烘碗機』，不僅可以烘乾碗筷，還能蒸、煮、炒，堪稱「一機好幾用」，省下電費和瓦斯費，而且效果超群，不輸現在的烘碗機，只差沒紫外線消毒」。
不少網友紛紛回憶起童年「小時候在山上都要負責撿柴給媽媽燒飯，連洗澡也用這個煮熱水」、「以前阿嬤也都這樣烘碗筷無誤」「阿嬤以前都用這個燒熱水讓我們洗澡」「好羨慕廚房有這種灶腳，地坪要夠，才放的下」。
另外也有內行人分享進階用法「上面煮水煮菜或蒸碗筷，下面還能烤地瓜」、「上面蒸煮炒炸，下面也可以烤，煮完飯菜餘火未盡時，丟各幾條地瓜進去，很快就有香噴噴的烤地瓜可以吃了」、「我們是烘衣服，冬天一早就有暖暖的學生制服穿」。
也有部分網友提出心中疑問「這樣室內會不會滿滿都是煙?」原PO也特別留言解答「因為灶有接特殊的煙囪，會往外排的」。（編輯：潘毅）