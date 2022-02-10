▲ 「紫」屬於妳！「Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版」情人節前夕登場

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根據 Gogoro 2021 年銷售數據顯示，在已售出超過 26,000 輛的 Gogoro VIVA MIX 系列車款中，女性購車佔比將近六成，其中 21 歲到 35 歲族群佔比 40.23%，36 歲到 45 歲族群佔比 30.97%，顯見 Gogoro VIVA MIX 受到年輕女性消費族群歡迎。因此 Gogoro 瞄準女性市場，今 (10) 日宣布打造出 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版。





2022 年度 Pantone 代表色「長春花藍」揉合紫紅與藍色，象徵無憂無慮的自信和大膽的好奇心，勇敢擁抱不同的可能性，並打開新視野，與 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫傳達的獨特風格不謀而合。





限定標配1含鋁合金 Y 型置物架與 Gogoro 靈魂紫專屬安全帽





Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版定價新台幣 78,980 元，並擁有特殊標配，包括配件「鋁合金 Y 型置物架」（價值1,980）；「Gogoro 靈魂紫專屬安全帽」（價值 1,280）也列為標配，現有 Gogoro VIVA MIX 車主亦可滿足自己善變的喜好，為愛車增添個人風格。





Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版亦搭配專屬 Purple Soul 靈魂紫的開關機音效，更可透過專屬 Purple Soul 靈魂紫限定 Gogoro App 主題介面進行多項設定。欲知更多產品資訊，即刻造訪 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版網頁：https://letsgogo.ro/3LgQpR4





紫想獨享 早鳥購車好禮雙重送





即日起至 4/10，凡購買 Gogoro VIVA MIX 及 Gogoro VIVA XL 全車系，即贈「 Gogoro 20 吋城市輕旅行李箱」乙個（價值 $2,280）。此外，Gogoro 與台北 W 飯店首度跨界合作，只要在 3/15 前，於 Gogoro 各大門市下訂購買Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版，就有機會抽中「台北 W 飯店 壯美客房住宿券」（價值 30,000）及「台北 W 飯店 雙人下午茶券」（價值 $1,980），每週將抽出乙組住宿券及二組雙人下午茶券，欲知詳細優惠活動請洽官網：https://letsgogo.ro/3B3jFX7





順應女力潮流，本次邀請藝人 9m88 擔任風格人物，並在時尚指標的台北 W 飯店 1 樓迎賓大廳外櫥窗，打造 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版專屬空間。





即日起至 3/31，以「VIVA MIX 銅板入手」專案購車，可享前三年最低月付只要 1,442 元2（貸款金額視車型而定）。欲知詳細購車優惠活動請洽官網：https://letsgogo.ro/34ir9JT





機車舊換新立即折





Gogoro 全台門市提供老舊車輛汰舊換新服務，在 4/10 前至 Gogoro 全台門市進行免費估價中古油車，並換購Gogoro 智慧電動機車，可將舊車車價全額折抵於新車。以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，皆可享政府最高補助 27,300 元。Gogoro 新年換新再加碼，如果以中古車收購車價全額折抵換購 Gogoro 智慧電動機車，加贈 3,000 元配件金；如果選擇政府汰購補助並購買 Gogoro 智慧電動機車，則加贈 1,000 元配件金。詳細購車優惠方案內容：https://letsgogo.ro/3rxY5GQ





Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版快閃櫥窗：





地址：台北 W 飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號一樓)





展出時間：2022 / 2 / 15 ~ 3 / 13





備註：





1. 標配係指隨車出廠裝載於車輛之小 Y 型置物架及靈魂紫限定安全帽配件，僅適用於 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版。前述配件並非車體之一部，並不適用 Gogoro Smartscooter® 智慧電動機車保固條款。





2. 日付 $49 元是以 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版 專案分期期間每月月付金額 $1,442 除以每月 30 日計算 (計算金額無條件進位) ，實際金額以與融資公司約定準。



