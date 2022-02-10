國產輕型商用車生力軍　Toyota Town Ace 自排 TSS 試駕

● 和泰汽車第二次引進的國產小型商用車款 (第一次為六和生產的 MiniAce 美力士)。
● 現行 Town Ace 於 2008 年推出，原廠於 2020 年進行較大規模的變動，引擎從 3SZ-VE 更新為 2NR-VE，排氣量由 1,495 改變為 1,496 c.c. ，並導入 TSS 系統。
● 動力採用 1.5 升直列四缸引擎，最大馬力 98ps/6,000rpm、最大扭力 13.7kgm/4,400rpm。
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Toyota Town Ace 在國內提供鐵床手排、木床手排、木床自排、木床自排 TSS 等四種車型等級以滿足不同需求。和泰汽車瞄準國內擁有上萬輛的輕型商用車市場，經歷兩年的籌備於 2021 年 11 月正式公開 Toyota Town Ace 全新國產商用車款，車系編成上共規劃 4 個等級，依序為鐵床手排 49.9 萬、木床手排 51 萬、木床自排 54 萬、木床自排 TSS 56 萬。
車頭保桿採用黑色塑料呈現，下方對應法規追加安裝 LED 日行燈，至於霧燈則採用售後的方式提供給消費者。在外觀方面，不難看出 Toyota Town Ace 源自於日本的血統，整體的輪廓和線條相當簡約，原廠亦提供天鑽藍、雪貂白、極光銀等三種外觀車色。配備部分搭載 14 吋高強度鋼圈，全車系標配 LED 頭/尾燈，同時車頭下方也對應法規追加安裝 LED 日行燈，至於霧燈則採用售後的方式提供給消費者。在車身尺碼方面，Toyota Town Ace 手排鐵床車型全長 4,275mm、全寬 1,675mm、全高 1,920mm，木床車型全長為 4,310mm、全寬 1,705mm、全高 1,920mm，軸距均為 2,650mm。
車身尺碼方面，Toyota Town Ace 手排鐵床車型全長 4,275mm、全寬 1,675mm、全高 1,920mm，木床車型全長為 4,310mm、全寬 1,705mm、全高 1,920mm，軸距均為 2,650mm。
單柵式的水箱護罩為車頭帶來畫龍點晴的效果。
頭燈全車系採用 LED 配置，至於方向燈依舊是傳統燈泡。
14 吋鋼圈為輕型商用車常見的配置。
Toyota Town Ace 全車設定總重為 2,100kg，手排鐵床載重為 960kg、手排木床為 930kg，自排木床則是 920kg 的表現。載重表現部分，Toyota Town Ace 全車設定總重為 2,100kg，手排鐵床載重為 960kg、手排木床為 930kg，自排木床則是 920kg 的表現。不過因應客戶多元的需求，購車時車主也能直接選擇車主改裝選項，包含防鏽貨斗、帆布蓬架、護欄、貨箱、升降尾門等，均可以依照需求客製尺寸或者配件，而改裝項目也都將委由和泰車體來負責安裝製造。
進入到內裝，可以看到中控台採連通式設計，提供優異的腿部空間，椅墊也可前後滑移進而提升駕駛舒適性，整體鋪陳與日規相似，質感呈現也與主要競爭對手相去不遠。配備方面儀錶板右側具備行車資訊幕，並搭載冷暖空調、電動窗(駕駛座 One-touch)、藍芽音響主機與車內一鍵開啟油箱蓋功能。
儀錶板採用傳統類比指針搭配行車資訊幕的配置，判讀上潛顯易懂。
多媒體主機具備 USB、藍牙等基礎連結功能，下方的置物空間可置放鑰匙、打火機等小物，不過其深度不適宜直放手機。
排檔頭設計在中控台下方，操作上相當就手便利。
車內未提供 USB 插孔，不過中控台底下有提供一組 12V 電源。
副駕駛座前方擁有一處開放式平台，同樣可以放置隨身小物。
中控台兩側出風口前方均設有杯架，放置飲料罐能達到冷藏效果。
副駕前方也設有手套箱。
座椅具備前後滑移機能，椅背可向前傾倒以利掀起座椅進行引擎保養作業。
座椅中央處設有開放式置物槽，後方則有一個杯架。
電瓶置於駕駛座椅下，未像 Veryca 裸露在車台底下，且可達到防盜的功效。
油箱蓋開關同樣位於車內，在車內即可一鍵開啟。
Town Ace 為同級唯一配置原廠主動安全系統的車款。安全表現上，全車系標配雙 SRS 氣囊，頂規更搭載原廠 TSS 主動式安全防護系統，包含具備行人/自行車偵測的 PCS、LDA 車道偏移警示、AHB 自動遠光燈切換、踏板誤踩抑制系統與前車駛離提醒，整體配備設定超越市場上現有小型商車框架。
方向盤左側具備 TSS 系統開關、TRC 循跡防滑開關、怠速熄火啟閉鍵與 PCS 系統開關等功能按鍵。動力表現部分，Town Ace 全車系搭載 1.5L 直列四汽缸引擎，搭配 5 速手排或 4 速自排變速箱，提供 98ps 最大馬力與 13.7kgm 最大扭力，手排車型繳出 14.8km/L、自排車型擁有 15.2km/L 的平均油耗表現。
從交接人員手中拿到車鑰匙，最令人印象深刻的便是這具直列四缸汽油引擎在怠速時候相當寧靜，起步後可以發現其自排系統換檔損失不大，頓挫感不算明顯，以輕型商用車來說屬於水準之上。
而在負荷 100 公斤的狀態行駛下，行車的穩定性相當優秀，同時起步受惠較密的齒比設定，再搭配 13.7kgm 的最大扭力，拖動一噸出頭的車重算是相當輕快，相信動力輸出應可因應最大載重後達 2,100kg 的需求。
Toyota Town Ace 經過多年的規劃終於正式在台推出，替國內輕型商用車市場注入全新的活水，而在至去年 11 月預售以來已迅速累積超過 4,000 張訂單的情況下，應很快就能夠在市場中佔得一席之地，未來市場中的表現也令人相當期待。