提亮肌膚！7種食物讓你從體內開始抗老，越吃越漂亮

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黃瓜中的二氧化矽可以對抗皺紋和防止老化，還能激活生成膠原蛋白的酶，保持肌膚彈性。 黃瓜也富含水分和、維生素C和礦物質、鹼性極強，所以經常食用黃瓜能減輕浮腫、消除雀斑、擊退粉刺，還有助於提亮和緊緻肌膚。
2）番茄
番茄含有大量的番茄紅素、抗氧化劑和維生素 C，算是一種天然美白劑，有助於撫平皺紋，使皮膚細嫩光滑，且不易被曬傷。
3）燕麥
燕麥不但可以作為早餐的主食，也是非常棒的護膚品。燕麥含有抗炎和軟化皮膚的特性，幫助建立皮膚的保護層，燕麥還含有維生素E和酶，具有抗氧化功效，能抑制黑色素的形成、淡化色斑，讓皮膚看起來年輕、透亮，並延緩肌膚衰老。
4）可可
食用富含可可成分的黑巧克力是一種很好的提亮皮膚方式。可可有助於改善動脈血流，讓皮膚看起來更加明亮。可可也具有高度抗氧化功能，能有效對抗皺紋，有助於防止皮膚受到紫外線的損傷。不過要注意的是，只有純度高的黑巧克力才能發揮這種功效。
5）胡蘿蔔
胡蘿蔔是美容食物大王，其中含有豐富Β-胡蘿蔔素，不僅能抗氧化和美白肌膚，也可以預防黑色素沉澱和清除多餘角質。胡蘿蔔也富含果膠物質，幫助人體排除有害物質，讓肌膚看起來更潤澤細膩。
6）甜椒
吃一顆重約100克的甜椒，就相當於補充足夠一個人每天所需要的維生素Ｃ，還能美白及幫助肌膚膠原蛋白的生成。此外，維生素Ａ含量多的紅椒也含有豐富的鉀，有助於調節身體的水分平衡，給皮膚輸送更多養分及氧氣，避免皮膚乾燥
7）檸檬
富含維生素C的檸檬能夠促進膠原蛋白增生，從而延緩衰老、美白淡斑、收細毛孔、軟化角質層及令肌膚有光澤。在白開水中加入檸檬片，能促進肝臟排毒，保持肌膚亮白。
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