韓系純電跑旅　Kia EV6 GT-Line 試駕

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●Kia 首款獨立純電量產車系
●採用 ‘Opposites United’ 設計概念
●提供基本 EV6、GT-Line 與 GT 三種車型風格
●具備 58kWh 與 77.4kWh 兩種電池容量設定
●支援 V2L (vehicle-to-load) 功能，可充當發電機角色作為家用電器、空調系統電力來源，亦可為其他電動車充電。
Kia 於 2020 年公布了 Plan S 電能發展計畫，預告 2025 年前將推出 11 款電動車，而 EV 系列首發作品便是去年 (2021) 發表的 EV6，採用 Hyundai-Kia 集團旗下的 E-GMP 電動車模組化平台打造，後續還會有 EV1 至 EV9 間共 7 款以上的電動車產品陸續登場。國內市場方面，總代理森那美起亞最早於去年 12/13 舉辦全新品牌識別發表會時首度亮相，接下來在今年 1/11 舉辦的媒體拍照會再度展出 GT-Line 實車，預計今年第二季將正式上市，7Car<小七車觀點> 在第二季上市前先行體驗了 GT-Line 認證測試車，在配備與規格上與正式販售版本不盡相同。
外觀方面，EV6 GT-Line 在車頭部分採用 Kia 家族化的 Digital Tiger Face 設計語彙，搭配造型銳利的 LED 頭燈組，營造未來與科技感，車側則具有類懸浮式車頂風格與隱藏式門把手，車門下方的線條經過後輪拱後直接與拱橋形 LED 尾燈相連，C 柱造型採用傾斜流線的造型，GT-Line 車型足踏 255/45R20 胎圈組。
EV6 GT-Line 的車身長寬高分別是 4,695x1,890x1,550 (mm)，軸距則為 2,900mm。
車尾採用拱橋形 LED 導光條尾燈組，搭配下方隱藏方向燈在內的鍍鉻飾條，行李廂蓋中央可見到全新的 Kia 廠徽，保險桿以黑色烤漆護板點綴。
頭燈之間以黑色立體飾條貫穿，中央內建停車輔助攝影機，車頭蓋設有 Kia 新款廠徽。
GT-Line 車型擁有 IFS 矩陣式頭燈，支援車速 20km/h 以上啟用的主動遮蔽的遠光燈。
GT-Line 車型足踏 Continental PremiumContact 6 255/45R20 輪胎，輪圈採用銀黑雙色處理。
EV6 採用隱藏式車外門把手，其自動啟閉功能可在離車並上鎖後約 15 時，再接近車門便會自動彈出手把並解鎖。
拱橋式 LED 尾燈上半部為小燈及煞車燈，下半部則將方向燈與鍍鉻飾條融合，充電蓋隱身於右側尾燈之間。
尾燈上方運用上揚的線條來擔綱鴨尾擾流板。內裝方面，EV6 GT-Line 的座艙與傳統汽油車款並無過大的落差，透過雙 12.3 吋全景曲面顯示螢幕、新世代雙幅造型方向盤、E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統及電容觸控空調介面等展現科技氛圍，配備部分擁有 14 支揚聲器 Meridian 音響、ASD 主動聲浪模擬系統、Qi 手機無線充電、雙前座通風加熱座椅及氣氛燈等。值得一提的是，EV6 導入 RSPA 遙控智慧停車輔助系統，可讓駕駛在下車後，透過鑰匙將車輛遙控停放至定位，對於在狹窄的車位中使用，相當便利。
EV6 的座艙風格與傳統汽油車款並無太大落差，透過大量的科技配備呈現出新世代的鋪陳設計。
儀錶板採用 12.3 吋曲面螢幕，顯示介面資訊量適中，效果也清晰。
方向盤採用雙幅式設計，中央飾蓋擁有全新廠徽，左側按鈕可操作 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統。
方向盤後方撥片可操作智慧動能再生制動系統，模式依據回充效能分為 Auto、Lv 0、Lv 1、Lv2、Lv 3 及 Max (I-Pedal 單踏板駕駛) 共 6 種，其中長按右側撥桿便可開啟的 Auto 模式可透過鏡頭偵測前車距離來自動調整回充效能。
中控台上方也配置 12.3 吋曲面觸控螢幕，內建的 Sounds of nature 功能可在車內播放不同場景的環境音效。
中控台空調出風口下方設有電容式觸控螢幕，可切換為空調或音響操作介面，兩側實體旋鈕也會隨之切換為溫度或音量等功能。
中央鞍座下方設有 USB 與 12V 插座，並提供置物凹槽。
中央鞍座整合 E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統、停車輔助攝影開關、Auto Hold 開關及停車雷達開關，電源啟閉按鈕位於前端。
Qi 手機無線充電座具備止滑與散熱孔設計。
頂蓬採用黑色包覆，天窗採光範圍集中於前座而非全景式。
GT-Line 車型擁有麂皮包覆座椅，外部以白色皮質搭配，可進行冷熱通風與電動調整功能，支撐性與包覆性均屬水準之內。
前座椅背側邊設置 USB Type-C 插座，使後座乘客在充電時更為輕鬆。
後座空間受惠於軸距長達 2,900mm 而相當充裕，頭部空間也不因流線造型而顯得侷促，地板的平整設計也使中間乘客的腳部享有足夠擺放空間，椅墊長度雖然充足，但坐高離地板較近而可能使長腿人士在乘坐時腿部懸空，稍嫌可惜，不過傾斜角度可手動調整，滿足不同身材乘客的乘坐需求。
後座空調出風口設於 B 柱當中，可調整風向及風量。
附表為本站實測座艙空間之數據。
前行李廂擁有 52 公升的置物容積。
後行李廂置物空間可在 490~1,300 間變換，格局方正且底板平整，與傾倒狀態的後座椅間無明顯段差。
後行李廂底板掀起後，可見到 EV6 提供額外的收納空間。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。安全防護方面，EV6 GT-Line 搭載 Drive Wise 智慧安全輔助系統，包括 SCC 全速域智慧巡航控制系統、LKA 車道維持輔助系統、SEW 後方來車防撞警示系統、FCA 前方主動煞車輔助系統及 BVM 盲區顯影輔助系統等，亦擁有 6 具 SRS 輔助氣囊及 360 度環景影像輔助。
EV6 擁有 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統。動力配置方面，EV6 GT-Line 採用兩顆電動馬達構成四輪驅動系統，可輸出 325ps 最大馬力及 605Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.2 秒完成，搭配 77.4kWh 的高壓鋰電池模組之下，擁有 470 公里的滿電最高續航里程，充電架構支援 400V 與 800V，插座為 CCS1 (AC) 及 J1772 (DC) 形式，透過 240kW 功率充電時，自 10% 充至 80% 電量約需 18 分鐘。
前蓋內部雖然少去燃油的引擎，但雨刷水、電瓶及煞車油等仍整合其中，中央則提供附保護蓋 52L 置物空間。開著 EV6 GT-Line 上路，甫排入 D 檔鬆開煞車便感受到近似燃油自排車型的蠕行效果，踩下油門加速的反應符合對電動車即時輸出的期待，且雙馬達的輸出力道豐沛，轉瞬之間即達到所需車速，性能表現對日常使用綽綽有餘，整體隔音表現良好，但仍有些許運轉聲浪傳入車室。受惠於煞車動能回收系統，EV6 GT-Line 在不同模式間的調性差異明顯，無論是需要長時間滑行，或是靈敏的加速與減速效果均能實現。
乘駕感受方面，EV6 GT-Line 因電池模組擺放於車底而使重心相當低，加上底盤紮實，即便車重突破 2 噸在都會區穿梭也游刃有餘，轉向設定雖不算俐落，也具備一定程度的指向性與可預期性，避震器阻尼設定保有足夠的路面資訊，但不致於顛頗硬朗，兼顧駕駛樂趣與乘坐舒適感。
在 EV6 於國內上市前的試駕體驗中，對於 Kia 在設計與開發上所作出的努力十分有感，在行駛途中確實也獲得不錯的吸睛效果，而駕馭感受與科技氛圍的營造上亦帶來耳目一新的感受，若屆時總代理台灣森那美起亞可開出具有競爭力的售價與配備設定，相信能在國內方興未艾的電動車市場中獲得好的開始。