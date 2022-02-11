新台幣 620 萬元起　BMW iX M60 正式在台展開預售

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，iX M60 延續結合 Shy Tech 隱形科技的直立封閉式雙腎型水箱護罩，搭配細長的智慧雷射頭燈，全車搭配專屬銅色外觀套件，車側擁有無窗框設計、隱藏式車門把手及前葉子板專屬銅色鑲邊 M 徽飾，足踏 22 吋空氣力學輪圈搭配藍色 M 煞車套件，車尾具備融入尾門線條的 LED 尾燈組及專屬銅色鑲邊車型銘牌。
內裝方面，iX M60 的儀錶台由專屬 M 徽飾 12.3 吋虛擬數位儀錶及 14.9 吋中控觸控螢幕構成，配備 BMW iDrive 8.0 使用者介面、六角造型多功能方向盤、智慧語音助理 2.0、車況抬頭顯示器、RSU 遠端軟體升級、手勢控制功能、無線智慧型手機整合系統、BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技、BMW手機數位鑰匙 2.0 及 AR 擴增實境導航功能。配備部分擁有橄欖葉鞣製天然真皮內裝、一體式造型座椅含雙前座通風加熱功能、豪華型四區恆溫空調、專屬頂級水晶內裝套件、FSC 認證天然木紋飾板、電控調光全景式玻璃車頂、車門自動緊閉系統、30 支揚聲器 1,615W Bowers & Wilkins沉浸式 4D 音響系統，也具備由 Hans Zimmer 與 BMW 合作打造的 M 專屬純電動能音效。
動力配置方面，iX M60 採用第五代 eDrive 電能科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統整合，於前軸與後軸分別配置一具電動馬達，前軸可輸出 258 匹最大馬力，後軸則可輸出 489 匹最大馬力，最大綜效馬力為 619 匹，峰值扭力達到 BMW 量產車首次出現的 1,100Nm，結合 Launch Control 彈射起步功能之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 3.8 秒完成。搭配容量 111.5kWh 的鋰電池模組下擁有 566 公里的滿電最高續航里程，而主動式動能回充系統可預判前方路況與駕駛行為，於最適時機進行動能回收。充電方面，最快需 35 分鐘可自 10% 充至 80% 電量。
底盤方面，iX M60 搭載 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、M 專屬設定氣壓懸吊系統與整合式主動轉向系統，其中 M 專屬設定氣壓懸吊系統可在不同負載狀態下維持相同的車身高度，並可依據 My Mode 行車體驗的模式進行調整，而整合式主動轉向系統可讓後輪根據前輪轉向角度自行變化，當車速低於 60km/h 時後輪與前輪反向轉動，高於 60km/h 時則與前輪同向。
iX M60 為 BMW M GmbH 創立 50 週年之際，結合 M 式操控性能訴求、i 子品牌的電能驅動方式及 X 休旅車的機能之集大成作品，而總代理汎德在去年底推出標準版 iX 之時便宣告將擴張全國充電網路，相信對於喜愛前述元素的潛在車主來說，又多一分吸引力，可期待未來在國內正式上市的表現。