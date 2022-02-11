Mazda3 夏季引進 48V Skyactiv- X 動力，全新小改款 Mazda CX-5 新台幣 99.9 萬起正

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小改款 Mazda CX-5 外觀方面廂較過往換上更平整的前保險桿造型，水箱罩內部格柵自網狀改為立體式樣，下方飾條不再深入頭燈下方，LED 頭燈內部改為雙 L 型日行燈配置。在 25T AWD Signature 車型方面更於前保桿、車側輪拱、環車護板及後保桿下緣採用車身同色烤漆塗裝，足踏新款 19 吋鋁合金輪圈與大口徑排氣尾管。車尾則換上更立體的 LED 導光燈組，車色部分本次也提供全新的「鋯石棕」大地色調，彰顯休旅車較堅實的性格。
此外，對應追求個性化的消費者，20S Carbon Edition 與 20S Carbon Edition Plus 雙車型同樣配置爍黑車外後視鏡、19 吋爍黑渦旋式鋁合金輪圈及爍黑魂動之翼等個性化專屬配備。
台灣馬自達總經理三浦忠(圖左)與副總經理劉建良(圖右)。
配備變動方面，25T Signature 採用 Nappa 真皮座椅與實木飾板來鋪陳高級奢華的質感；Sport Edition 則配置真皮座椅並以紅色縫線點綴；Carbon Edition 則配置 Granlux 類麂皮與皮質混搭運動化座椅，以及爍黑蜂巢飾板搭配內裝紅色縫線，滿足車主個性化展現的需求。全車系標配無線充電裝置與無線 Apple CarPlay 智慧手機連結，並首次導入 Hands-free 感應式電動尾門，同時行李廂也加入多功能隔板、防水材質來滿足戶外多元的需求。
全新的「鋯石棕」大地色調，彰顯休旅車較堅實的性格。
25T Sport Edition 車室座艙配置真皮座椅並以紅色縫線點綴。
安全科技部分，i-ACTIVSENSE主動安全科技再度升級，配備全速域主動車距控制巡航系統(MRCC)與全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，其餘還包含進階前行煞車輔助系統(Advanced SCBS)、車道偏移警示系統(LDWS)、車道偏移防止系統(LAS)、盲點偵測系統(BSM)與後車警示功能(RCTA)、360°環景輔助系統(360° VIEW MONITOR)、倒車煞車輔助系統 (SCBS-R) 以及駕駛疲勞警示系統(Driver Attention Alert)等。
原廠也強調此次改款在 NVH、底盤、懸吊與座椅等方面皆重新設計優化，包含車身鋼體結構中段的強化，懸吊系統阻尼與彈簧的調整，都能在崎嶇路面上有效抑制晃動與異音的產生，使操控穩定性、舒適性與靜肅性皆大幅提升。
台灣馬自達行銷部部長高晟哲。
動力表現上，2.0 升自然進氣引擎維持 165ps/6,000rpm、21.7kgm/4,000rpm 的表現，而首度導入 2.5T 渦輪增壓引擎，則擁有 230ps/ 5000rpm 最大馬力與 42.8kg-m/ 2000rpm 最高扭力，全車系均搭配最新的 Mi-Drive 智慧駕駛模式選擇，提供三種操控模式切換功能 (Normal/Sport/Off-Road)，各模式可對應不同的駕駛情境與道路狀況分配扭力輸出。
首度導入 2.5T 渦輪增壓引擎，則擁有 230ps/ 5000rpm 最大馬力與 42.8kg-m/ 2000rpm 最高扭力。
小改款 CX-5 全車系配備具備 Normal/ Sport/ Off-Road 三種操控模式切換功能的MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT (Mi-Drive) MAZDA 智慧駕駛模式選擇。
現行 CX-5 為 2016 年洛杉磯車展時推出的第二世代，一直以來都是品牌的銷售主力車款，隨著小改款車型的精進，預料可延續其戰力，持續挑戰火熱的 SUV 市場。除了全新 CX-5 在台發表之外，台灣馬自達也透露台灣市場也將遵循原廠電動化策略，提早導入電話產品，並預告將在今年夏季推出採用 e-Skyactiv X 輕油電技術的 Mazda3，讓品牌能夠與車壇趨勢接軌，並提供國內消費者更豐富的選擇。
模式切換時 7 吋全彩數位儀表會有不同的螢幕動畫，展演出不同的駕馭氛圍。