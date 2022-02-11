COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

99.9萬元起，Mazda CX-5設計、安全、2.5T動力全面進化重磅登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-11 18:55:20

屢創銷售佳績的 Mazda CX-5 為 Mazda旗下最具指標性的車款，在台灣蓬勃發展的休旅車市場中，更以魂動美型設計、完備安全科技與極致駕馭樂趣等方面在消費者心中立下領先同級的卓越標竿。為了回應消費者的支持與信賴，Mazda也持續進化、不斷自我超越，期望帶給車主極致的擁車生活體驗。台灣馬自達今(11)日正式推出 ALL-NEW Mazda CX-5，透過呼應新世代設計語彙的全新外觀造型，展現令人耳目一新的視覺樣貌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次CX-5提供包含: Carbon Edition、Sport Edition與Signature等多元車型版本，完美滿足不同目標消費者的生活風格需求；導入全新動力Skyactiv-G 2.5T 渦輪增壓引擎，以最大馬力 230ps與同級最佳42.8 kg-m的最高扭力，帶來令人印象深刻且強勁有力的加速性能。全新升級i-ACTIV AWD的Off-Road循跡輔助功能可對應更高的速度範圍，提供車輛更全面的扭力分配，搭配具備 Normal/ Sport/ Off-Road 三種操控模式切換功能的Mazda INTELLIGENT DRIVE SELECT (Mi-Drive) Mazda智慧駕駛模式選擇，使駕馭樂趣與直覺便利帶來全面提升的深刻感受。向來以完整主動安全科技與多項便利配備深獲消費者青睞的CX-5，這次亦導入多項令人驚喜的豐富配置，例如: 全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)、Hands-free感應式電動尾門、無線充電裝置與無線 Apple CarPlay 智慧手機連結。此外，全新車色「鋯石棕」的大地色調帶出SUV休旅車的堅實性格，同時凸顯 CX-5 無畏挑戰的強悍姿態。CX-5 全方位的產品進化，更完美演繹其「勁•型•無畏」的產品個性。

CX-5自即日起展開接單，其中正式售價99.9萬的20S Touring與129.9萬的25T 2WD Proactive Touring以接單生產方式提供消費者之外，常販車型正式售價如下: 20S Carbon Edition 107.9萬元，20S Carbon Edition Plus 114.9萬元，20S Premium 119.9萬元，25T 2WD Sport Edition 137.9萬元及25T AWD Signature 148.9萬元，預計於2022年3月開始陸續交車(25T 2WD Proactive Touring車型為5月起交車)。

全新2.5T動力入列 線性加速從容駕馭再「勁」化

強勁有力的動能是車主恣意探索多元精采生活的最佳利器。CX-5 首度導入Skyactiv-G 2.5T渦輪增壓引擎，具備230ps/ 5000rpm最大馬力與同級最佳的42.8kg-m/ 2000rpm最高扭力，不僅讓車主輕鬆應對都會需求，對於喜好戶外活動、享受與家人假日出遊的車主來說，提供了更加遊刃有餘的駕馭感受。輔以G-VECTORING CONTROL PLUS G力導引控制技術+，線性順暢的加速與車隨意轉的精準操控，讓人馬一体的駕馭樂趣昇華至新的境界。最新Mazda INTELLIGENT DRIVE SELECT (Mi-Drive) Mazda智慧駕駛模式選擇，提供三種操控模式切換功能（Normal/Sport/Off-Road*），各模式可對應不同的駕駛情境與道路狀況，模式切換時透過7吋全彩數位儀表的螢幕動畫，展演出截然不同的駕馭氛圍，整合於儀表的模式切換顯示亦能達到讓駕駛者目不離路， 提昇人機界面的直覺操作與安全性。

特別是在Off-Road模式下，透過全新升級 i-ACTIV AWD 的 Off-Road 循跡輔助功能可對應更高的速度範圍，提供車輛更全面的扭力分配，進一步提升車輛的循跡控制和穩定操控，使車主在駕馭上更加從容、有餘裕。CX-5將陪伴更多車主一同探索自然秘境，輕鬆安全的通過各種崎嶇的道路，不僅是在礫石、陡坡等崎嶇顛頗的路面帶來操駕自信與樂趣，濕滑的雨天裡亦能擁有安全舒適的駕馭感受。

CX-5 援引 Skyactiv-VEHICLE ARCHITECHTURE車體結構技術的概念，在 NVH、底盤、懸吊與座椅等方面皆重新設計優化，包含車身鋼體結構中段的強化，懸吊系統阻尼與彈簧的調整，都能在崎嶇路面上有效抑制晃動與異音的產生，加上 Mazda CX-5 廣受肯定的 NVH 車室降噪工程，以及結構重新調整使包覆性與支撐性更佳的座椅設計，使操控穩定性、舒適性與靜肅性皆大幅提升，確保每位乘員都能擁有最佳的駕乘體驗。

Kodo魂動設計最新演譯 力量美學俐落成「型」

承襲臻至完美的 Mazda 魂動設計哲學，CX-5嶄新造型更加強調力量與美學的融合。將車身鈑件線條簡化，在保有原本的美感之下增添力量元素，透過優雅簡約與粗獷性格的完美結合，淋漓盡致地表現出堅毅無畏的精神。全新雙L型設計的日行燈由水平方向層疊延伸，營造出寬闊、穩定的視覺感受，魂動之翼變得更為粗壯並聳立於LED頭燈組下方，展現出CX-5的強悍個性。水箱護罩格柵採用了立體式造型更顯深邃，讓整體視覺極富時尚感與現代感。簡潔俐落線條所勾勒出的前保桿造型，建構出立體有致且動感十足的前臉樣貌。車尾部分，尾燈同樣以雙L型設計呼應前車頭燈造型，對應不同車型推出多樣化鋁合金輪圈造型樣式，讓CX-5自然流露出SUV的強悍力量感。25T AWD Signature在前保桿、車側輪拱、環車護板及後保桿下緣則採用車身同色烤漆塗裝，運用自然光澤的反射來呈現車身的美感，搭配跑格式大口徑排氣尾管與全新設計19吋星芒分割式鋁圈，為外觀造型增添豪華精緻的氛圍，凸顯CX-5經過不同世代「Kodo魂動」設計淬鍊後的成熟大器。

CX-5針對追求獨特個性的車主，提供了更豐富多元的車型選擇。25T 2WD Sport Edition 除了配置爍黑車外後視鏡、爍黑魂動之翼之外，更享專屬運動化外觀套件，例如水箱護罩特別點綴Sport Edition專屬徽飾以強調其獨特性，採用第一代MX-5的經典紅色，不僅強化運動風格，更展現Mazda一脈相承的駕駛樂趣；爍黑運動化環車護板、19吋爍黑星芒分割式鋁合金輪圈以及與25T AWD Signature相同的跑格式大口徑排氣尾管，在在凸顯Sport Edition運動化的迷人風采。此外，20S Carbon Edition與20S Carbon Edition Plus雙車型同樣配置爍黑車外後視鏡、19吋爍黑渦旋式鋁合金輪圈及爍黑魂動之翼等個性化專屬配備， 激發車主對駕馭的熱血渴望。

內裝部分，CX-5延續了一直以來由日式職人工藝所呈現出Mazda獨特的細膩質感之外，更傲視對手配置雙前座導流式通風座椅與 BOSE®  環繞音響系統等豪華配備，並針對不同的生活風格提供更多元的選擇。例如: 25T Signature 採用NAPPA真皮座椅與實木飾板來鋪陳高級奢華的質感；Sport Edition則配置真皮座椅並以紅色縫線點綴車室內裝，熱血氛圍不言可喻；融合黑色元素的Carbon Edition則配置Granlux®類麂皮與皮質混搭運動化座椅，以及爍黑蜂巢飾板搭配內裝紅色縫線，滿足車主個性化展現的需求。

前瞻安全科技全速進化 安心探索「無畏」前行

Mazda堅持提供讓車主無後顧之憂的安心駕馭，以令人信賴的i‑ACTIVSENSE 主動安全科技守護每一趟精彩旅程。CX-5導入全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統(MRCC)自時速 0 公里開始同步作動，主動偵測車道兩側標線，並維持車道置中輔助，同時偵測前車行駛狀況，以維持安全距離，大幅降低駕駛負擔，帶來更輕鬆的全速域巡航體驗。CX-5更完整配置多項豐富的i-ACTIVSENSE主動安全科技，包含進階前行煞車輔助系統(Advanced SCBS)、車道偏移警示系統(LDWS)、車道偏移防止系統(LAS)、盲點偵測系統(BSM)與後車警示功能(RCTA)、360°環景輔助系統(360° VIEW MONITOR)、倒車煞車輔助系統 (SCBS-R) 以及駕駛疲勞警示系統(Driver Attention Alert)等。透過完備先進的主動安全配備，讓車主「無畏」前方全新未知的道路，與重視之人一同探索充滿笑容的精采生活。

除了安全是Mazda不變的承諾，人性化的便利科技輔助同為盡情享受擁車生活的重要構面，CX-5是同級唯一同時標配無線充電裝置與無線Apple CarPlay智慧手機連結的車型，打造便利直覺的無線車室環境，提供消費者同級最佳的數位用車體驗。首次導入Hands-free 感應式電動尾門，讓車主手持物品也能輕鬆啟閉尾門；全新設計的多功能隔板能依據置物需求靈活運用後行李廂空間，且透過隔板下方的空間最適化配置，為車主創造出隱密的額外收納空間，方便車主放置更多的個人物品。除此之外，行李廂隔板及下方置物空間使用了防水材質，即使是擺放潮濕的物品也能輕鬆清潔，適合喜愛從事戶外活動的車主。

CX-5透過全面革新的動力性能、造型設計與安全科技，創造出一部理想的馳騁夥伴，支持更多車主實現獨特的自我目標，感受充滿動力與笑容的生活，在新的一年自信邁步迎向精彩嚮往生活。CX-5以99.9萬的正式售價於今日展開接單，預計2022年3月中開始陸續交車。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪Mazda官方網站 (http://www.mazda.com.tw/)或親臨Mazda全國展示中心。

歡迎造訪追蹤以下網站：

Facebook官方粉絲專頁【Mazda台灣】(https://www.facebook.com/MazdaTaiwan/)

官方Instagram【Mazda_Taiwan】(https://www.instagram.com/mazda_taiwan/)

Mazda 顧客服務中心 0800-280-123 免付費服務專線

*標配無線充電裝置與無線Apple CarPlay智慧手機連結指常販車型。 * Off-Road模式為AWD車型專屬。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀