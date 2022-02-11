99.9萬元起，Mazda CX-5設計、安全、2.5T動力全面進化重磅登場

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本次CX-5提供包含: Carbon Edition、Sport Edition與Signature等多元車型版本，完美滿足不同目標消費者的生活風格需求；導入全新動力Skyactiv-G 2.5T 渦輪增壓引擎，以最大馬力 230ps與同級最佳42.8 kg-m的最高扭力，帶來令人印象深刻且強勁有力的加速性能。全新升級i-ACTIV AWD的Off-Road循跡輔助功能可對應更高的速度範圍，提供車輛更全面的扭力分配，搭配具備 Normal/ Sport/ Off-Road 三種操控模式切換功能的Mazda INTELLIGENT DRIVE SELECT (Mi-Drive) Mazda智慧駕駛模式選擇，使駕馭樂趣與直覺便利帶來全面提升的深刻感受。向來以完整主動安全科技與多項便利配備深獲消費者青睞的CX-5，這次亦導入多項令人驚喜的豐富配置，例如: 全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)、Hands-free感應式電動尾門、無線充電裝置與無線 Apple CarPlay 智慧手機連結。此外，全新車色「鋯石棕」的大地色調帶出SUV休旅車的堅實性格，同時凸顯 CX-5 無畏挑戰的強悍姿態。CX-5 全方位的產品進化，更完美演繹其「勁•型•無畏」的產品個性。
CX-5自即日起展開接單，其中正式售價99.9萬的20S Touring與129.9萬的25T 2WD Proactive Touring以接單生產方式提供消費者之外，常販車型正式售價如下: 20S Carbon Edition 107.9萬元，20S Carbon Edition Plus 114.9萬元，20S Premium 119.9萬元，25T 2WD Sport Edition 137.9萬元及25T AWD Signature 148.9萬元，預計於2022年3月開始陸續交車(25T 2WD Proactive Touring車型為5月起交車)。
全新2.5T動力入列 線性加速從容駕馭再「勁」化
強勁有力的動能是車主恣意探索多元精采生活的最佳利器。CX-5 首度導入Skyactiv-G 2.5T渦輪增壓引擎，具備230ps/ 5000rpm最大馬力與同級最佳的42.8kg-m/ 2000rpm最高扭力，不僅讓車主輕鬆應對都會需求，對於喜好戶外活動、享受與家人假日出遊的車主來說，提供了更加遊刃有餘的駕馭感受。輔以G-VECTORING CONTROL PLUS G力導引控制技術+，線性順暢的加速與車隨意轉的精準操控，讓人馬一体的駕馭樂趣昇華至新的境界。最新Mazda INTELLIGENT DRIVE SELECT (Mi-Drive) Mazda智慧駕駛模式選擇，提供三種操控模式切換功能（Normal/Sport/Off-Road*），各模式可對應不同的駕駛情境與道路狀況，模式切換時透過7吋全彩數位儀表的螢幕動畫，展演出截然不同的駕馭氛圍，整合於儀表的模式切換顯示亦能達到讓駕駛者目不離路， 提昇人機界面的直覺操作與安全性。
特別是在Off-Road模式下，透過全新升級 i-ACTIV AWD 的 Off-Road 循跡輔助功能可對應更高的速度範圍，提供車輛更全面的扭力分配，進一步提升車輛的循跡控制和穩定操控，使車主在駕馭上更加從容、有餘裕。CX-5將陪伴更多車主一同探索自然秘境，輕鬆安全的通過各種崎嶇的道路，不僅是在礫石、陡坡等崎嶇顛頗的路面帶來操駕自信與樂趣，濕滑的雨天裡亦能擁有安全舒適的駕馭感受。
CX-5 援引 Skyactiv-VEHICLE ARCHITECHTURE車體結構技術的概念，在 NVH、底盤、懸吊與座椅等方面皆重新設計優化，包含車身鋼體結構中段的強化，懸吊系統阻尼與彈簧的調整，都能在崎嶇路面上有效抑制晃動與異音的產生，加上 Mazda CX-5 廣受肯定的 NVH 車室降噪工程，以及結構重新調整使包覆性與支撐性更佳的座椅設計，使操控穩定性、舒適性與靜肅性皆大幅提升，確保每位乘員都能擁有最佳的駕乘體驗。
Kodo魂動設計最新演譯 力量美學俐落成「型」
承襲臻至完美的 Mazda 魂動設計哲學，CX-5嶄新造型更加強調力量與美學的融合。將車身鈑件線條簡化，在保有原本的美感之下增添力量元素，透過優雅簡約與粗獷性格的完美結合，淋漓盡致地表現出堅毅無畏的精神。全新雙L型設計的日行燈由水平方向層疊延伸，營造出寬闊、穩定的視覺感受，魂動之翼變得更為粗壯並聳立於LED頭燈組下方，展現出CX-5的強悍個性。水箱護罩格柵採用了立體式造型更顯深邃，讓整體視覺極富時尚感與現代感。簡潔俐落線條所勾勒出的前保桿造型，建構出立體有致且動感十足的前臉樣貌。車尾部分，尾燈同樣以雙L型設計呼應前車頭燈造型，對應不同車型推出多樣化鋁合金輪圈造型樣式，讓CX-5自然流露出SUV的強悍力量感。25T AWD Signature在前保桿、車側輪拱、環車護板及後保桿下緣則採用車身同色烤漆塗裝，運用自然光澤的反射來呈現車身的美感，搭配跑格式大口徑排氣尾管與全新設計19吋星芒分割式鋁圈，為外觀造型增添豪華精緻的氛圍，凸顯CX-5經過不同世代「Kodo魂動」設計淬鍊後的成熟大器。
CX-5針對追求獨特個性的車主，提供了更豐富多元的車型選擇。25T 2WD Sport Edition 除了配置爍黑車外後視鏡、爍黑魂動之翼之外，更享專屬運動化外觀套件，例如水箱護罩特別點綴Sport Edition專屬徽飾以強調其獨特性，採用第一代MX-5的經典紅色，不僅強化運動風格，更展現Mazda一脈相承的駕駛樂趣；爍黑運動化環車護板、19吋爍黑星芒分割式鋁合金輪圈以及與25T AWD Signature相同的跑格式大口徑排氣尾管，在在凸顯Sport Edition運動化的迷人風采。此外，20S Carbon Edition與20S Carbon Edition Plus雙車型同樣配置爍黑車外後視鏡、19吋爍黑渦旋式鋁合金輪圈及爍黑魂動之翼等個性化專屬配備， 激發車主對駕馭的熱血渴望。
內裝部分，CX-5延續了一直以來由日式職人工藝所呈現出Mazda獨特的細膩質感之外，更傲視對手配置雙前座導流式通風座椅與 BOSE® 環繞音響系統等豪華配備，並針對不同的生活風格提供更多元的選擇。例如: 25T Signature 採用NAPPA真皮座椅與實木飾板來鋪陳高級奢華的質感；Sport Edition則配置真皮座椅並以紅色縫線點綴車室內裝，熱血氛圍不言可喻；融合黑色元素的Carbon Edition則配置Granlux®類麂皮與皮質混搭運動化座椅，以及爍黑蜂巢飾板搭配內裝紅色縫線，滿足車主個性化展現的需求。
前瞻安全科技全速進化 安心探索「無畏」前行
Mazda堅持提供讓車主無後顧之憂的安心駕馭，以令人信賴的i‑ACTIVSENSE 主動安全科技守護每一趟精彩旅程。CX-5導入全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統(MRCC)自時速 0 公里開始同步作動，主動偵測車道兩側標線，並維持車道置中輔助，同時偵測前車行駛狀況，以維持安全距離，大幅降低駕駛負擔，帶來更輕鬆的全速域巡航體驗。CX-5更完整配置多項豐富的i-ACTIVSENSE主動安全科技，包含進階前行煞車輔助系統(Advanced SCBS)、車道偏移警示系統(LDWS)、車道偏移防止系統(LAS)、盲點偵測系統(BSM)與後車警示功能(RCTA)、360°環景輔助系統(360° VIEW MONITOR)、倒車煞車輔助系統 (SCBS-R) 以及駕駛疲勞警示系統(Driver Attention Alert)等。透過完備先進的主動安全配備，讓車主「無畏」前方全新未知的道路，與重視之人一同探索充滿笑容的精采生活。
除了安全是Mazda不變的承諾，人性化的便利科技輔助同為盡情享受擁車生活的重要構面，CX-5是同級唯一同時標配無線充電裝置與無線Apple CarPlay智慧手機連結的車型，打造便利直覺的無線車室環境，提供消費者同級最佳的數位用車體驗。首次導入Hands-free 感應式電動尾門，讓車主手持物品也能輕鬆啟閉尾門；全新設計的多功能隔板能依據置物需求靈活運用後行李廂空間，且透過隔板下方的空間最適化配置，為車主創造出隱密的額外收納空間，方便車主放置更多的個人物品。除此之外，行李廂隔板及下方置物空間使用了防水材質，即使是擺放潮濕的物品也能輕鬆清潔，適合喜愛從事戶外活動的車主。
CX-5透過全面革新的動力性能、造型設計與安全科技，創造出一部理想的馳騁夥伴，支持更多車主實現獨特的自我目標，感受充滿動力與笑容的生活，在新的一年自信邁步迎向精彩嚮往生活。CX-5以99.9萬的正式售價於今日展開接單，預計2022年3月中開始陸續交車。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪Mazda官方網站 (http://www.mazda.com.tw/)或親臨Mazda全國展示中心。
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