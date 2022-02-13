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快訊／境外+40例！美國返台最多　落地採檢揪15例

▲指揮中心公布入境航班篩檢結果。（示意圖／翻攝自王必勝臉書）
▲指揮中心公布入境航班篩檢結果。（示意圖／翻攝自王必勝臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-13 14:28:50｜2022-02-13 14:34:03

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新12例本土個案，40例境外移入，其中落地確診15人、居家採檢25例。

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▲指揮中心今（13）日境外移入個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布昨（12）日入境班機落地篩檢結果。（圖／指揮中心）
指揮中心公布，昨（12）日入境航班篩檢結果，696人驗出15陽性，陽性率為2.16%；另外今（13）日上午入境5航班，551人則驗出8人陽性，陽性率1.45%，美國7例、德國1例。

▲指揮中心今（13）日境外移入個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布今（13）日班機篩檢結果。（圖／指揮中心）
指揮中心公布，今（13）日新增境外移入個案為18例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別美國（9例）、菲律賓（4例）、澳大利亞（3例）、烏克蘭及日本（各2例）、義大利、柬埔寨、瑞典、芬蘭、波蘭、加拿大、南非、新加坡、蒙古、西班牙、寮國、韓國及墨西哥（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今年1月12日至2月12日。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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