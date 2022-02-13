快訊／境外+40例！美國返台最多 落地採檢揪15例
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新12例本土個案，40例境外移入，其中落地確診15人、居家採檢25例。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 14:28:50｜2022-02-13 14:34:03
指揮中心公布，昨（12）日入境航班篩檢結果，696人驗出15陽性，陽性率為2.16%；另外今（13）日上午入境5航班，551人則驗出8人陽性，陽性率1.45%，美國7例、德國1例。
指揮中心公布，今（13）日新增境外移入個案為18例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別美國（9例）、菲律賓（4例）、澳大利亞（3例）、烏克蘭及日本（各2例）、義大利、柬埔寨、瑞典、芬蘭、波蘭、加拿大、南非、新加坡、蒙古、西班牙、寮國、韓國及墨西哥（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今年1月12日至2月12日。（編輯：潘毅）
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