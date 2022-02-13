Toyota Corolla Cross No.048 ---- PCS 預警式防護系統

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Toyota Corolla Cross 全車系統一搭載 Toyota Safety Sense 主動式安全防護系統，長期使用該車迄今系統未有任何錯誤現象，感受到其偵測與作動效果成熟穩定，在行車安全上確實備感放心。以編輯部的使用習慣，駕著 Corolla Cross 最常使用的功能莫過於 ACC 與 AHB 了，在滿足系統作動條件與環境時，著實能夠降低駕駛人的行車精神負擔，進而更專注於前方的道路狀況；PCS 系統雖然甚少啟動，但時時刻刻幫助駕駛偵測前方的車輛或行人移動軌跡，就像是多了一道無形的防護罩，更有安全感。
不過根據原廠對於 AEB 也就是 PCS 系統的解釋名稱「預警式防護系統」的定義，便是協助避免並減輕撞擊的衝擊，該系統也可以說是其效能可能會根據各種條件而改變，可能不會百分之百正確作動，發揮上述偵測範圍內的性能水準，意外事故還是有可能發生的，並非保命的萬能丹。不過在 Corolla Cross 去年成為本站長測車輛之後，至今都沒有發生過系統行駛間突發或者作動的情況產生。
所以說 ADAS 已經大量普及化，駕駛還是應對行車安全負完全責任，務必小心駕駛要注意觀察車輛周圍，才是真正上路開車的正確心態。
本週使用狀況方面，此車主要都在台北市區使用，由編輯部進行試車動態拍攝工作，自前一次加滿油後，截至本文刊出時尚未再度加油，因此暫無油耗資訊可分享，機能部分運作均正常，最新油耗數字將在日後長測文章中再行分享。