部分車型導入 Level 2 駕駛輔助　2022 年式 Volkswagen T-Cross 車系新台幣 82.6 萬元

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2022 年式 T-Cross 相較於 2021 年式車型，針對 IQ.DRIVE 智能輔助駕駛系統進行提升，在全車系標準配備 ACC 主動式固定車距巡航系統的基礎上，於 230 TSI Style Design 及 230 TSI Style R-Line 車型增加 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，達到 Level 2 的半自動駕駛輔助程度。
配備方面，2022 年式 T-Cross 全車系增加方向盤換檔撥片，也搭載 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含有線 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)，230TSI Life 以上車型升級手機無線充電裝置及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調。酬載機能部分，T-Cross 的行李廂置物空間為 385~455 公升，將後座椅完全傾倒後可提昇至 1,281 公升。
外觀與內裝方面，230 TSI Style Design 車型採用專屬黑色 Design 套件，分別提供黑銀雙色 18 吋 Koln輪圈、黑色後視鏡罩、Transition 黑與灰雙色 3D 立體設計內裝飾板，及黑色 Diag 皮質混搭織布專屬座椅，而「金屬珊瑚藍」及「冰晶白」車色可另選配深藍 Design 套件，包含黑色 18 吋 Koln 輪圈、Transition 黑與深藍雙色 3D 立體設計內裝飾板、深藍色搭配白色 Diag 皮質混搭織布專屬座椅。
動力配置方面，2022 年式 T-Cross 車系維持採用 230 TSI 汽油動力，搭載 999cc 直列 3 缸渦輪增壓引擎，於 5,000~5,500rpm 間可輸出 115hp 最大馬力，於 2,000~3,500rpm 間可輸出 20.4kg-m 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，平均油耗自 17.7km/L 進步為 18.1km/L。
台灣福斯汽車在 2022 年式 T-Cross 到港之際，提供優惠現金折扣方案，現有 Volkswagen 車主享有新台幣 4 萬元的舊換新購車補助金，除 230 TSI Comfort 車型外均可選擇新台幣 80 萬元 40 期低利率貸款，並且附上價值新台幣 14,400 元的免費第五年延長保固。