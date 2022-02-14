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換裝 1.5 升渦輪四缸引擎　長安福特福克斯 Ford Focus 工信部現身

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-14 13:55:40

現行販售的第四代 Ford Focus 原廠去年一口氣針對歐規 Hatchback / Wagon 與 Active、ST 車型推出中期小改款版本，而與台灣市場相當緊密的長安福特也於日前在中國大陸工信部網站上公布新款福克斯的資訊，不僅外觀比照歐規車型模式進行重新設計之外，亦正式取消 1.5 EcoBoost 三缸引擎的配置，換回 1.5 EcooBoost 四缸引擎，預計下半年投入市場販售。

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對應不同市場消費者的喜好，此次第四代小改款長安福特福克斯，與歐洲小改款 Focus 相比外觀略有不同，其車頭水箱罩較為寬大，兩側與新款的頭燈組相連，類八角形的造型也與稍早曝光的第六代蒙迪歐看齊。前保險桿兩側的進氣孔設計更為張狂，並選用同車色處理來提升視覺侵略性；車尾部分一般車型在後保險桿的黑色塑料部分重新修飾，LED 尾燈的排列組合也略有不同。而這次改款除了四門與五門的一般、ST-Line 車型之外，同時還多出了 S Edition 的新選擇，具有黑色化烤漆、黑色尾翼與車身彩繪等。

內裝設計尚未公布，不過應該同樣會比照歐規車型進行變動，簡化車內的實體按鍵，車載系統也同樣會與中國百度 AI 合作，支援智慧型導航、4G / Wi-fi 互聯網等功能。

動力部分為此次小改款最大的變動，捨棄原先配有的 1.5 升 EcoBoost 三缸引擎，改採代號為 CAF479WQ6 的 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，其中"CAF479"這個代號就是此前搭載於蒙迪歐 (Mondeo) 和翼虎 (Kuga) 上使用的四缸，僅有末尾的代號不一樣。而根據公布的資料顯示，這顆 1.5 升渦輪增壓四缸引擎的實際排氣量為 1,499ml，最大功率為 130kW，換算約有 177hp 的表現。

第四代福克斯採用 C2 平台打造，具有相當豐富先進的科技配備，除了供應四門與五門車型，後續也推出 Active 與 Active Wagon「獵裝版」來提升產品豐富度，展現不俗的競爭能力。不過 1.5 EcoBoost 三缸渦輪引擎的配置在中國大陸市場評價不一，此次中期改款長安福特也重新迎合消費者期待，希望能進一步強化銷售表現。

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