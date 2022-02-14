換裝 1.5 升渦輪四缸引擎　長安福特福克斯 Ford Focus 工信部現身

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對應不同市場消費者的喜好，此次第四代小改款長安福特福克斯，與歐洲小改款 Focus 相比外觀略有不同，其車頭水箱罩較為寬大，兩側與新款的頭燈組相連，類八角形的造型也與稍早曝光的第六代蒙迪歐看齊。前保險桿兩側的進氣孔設計更為張狂，並選用同車色處理來提升視覺侵略性；車尾部分一般車型在後保險桿的黑色塑料部分重新修飾，LED 尾燈的排列組合也略有不同。而這次改款除了四門與五門的一般、ST-Line 車型之外，同時還多出了 S Edition 的新選擇，具有黑色化烤漆、黑色尾翼與車身彩繪等。
內裝設計尚未公布，不過應該同樣會比照歐規車型進行變動，簡化車內的實體按鍵，車載系統也同樣會與中國百度 AI 合作，支援智慧型導航、4G / Wi-fi 互聯網等功能。
動力部分為此次小改款最大的變動，捨棄原先配有的 1.5 升 EcoBoost 三缸引擎，改採代號為 CAF479WQ6 的 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，其中"CAF479"這個代號就是此前搭載於蒙迪歐 (Mondeo) 和翼虎 (Kuga) 上使用的四缸，僅有末尾的代號不一樣。而根據公布的資料顯示，這顆 1.5 升渦輪增壓四缸引擎的實際排氣量為 1,499ml，最大功率為 130kW，換算約有 177hp 的表現。
第四代福克斯採用 C2 平台打造，具有相當豐富先進的科技配備，除了供應四門與五門車型，後續也推出 Active 與 Active Wagon「獵裝版」來提升產品豐富度，展現不俗的競爭能力。不過 1.5 EcoBoost 三缸渦輪引擎的配置在中國大陸市場評價不一，此次中期改款長安福特也重新迎合消費者期待，希望能進一步強化銷售表現。