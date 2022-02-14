異軍互動娛樂攜手PEACE打造「走咪」落實永續發展目標

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異軍互動娛樂與3位台灣的義工通力合作，從設計、開發獨立完成，結合終極健康與聯合國永續的程式應用「走咪」；設計理念就是展現台灣數位設計開發的實力，證明遊戲化的應用程式可結合人體健康及環境保護、節能減碳與回饋國際社會，並珍惜地球資源，讓國際社會看到台灣打進國際的決心與實力。
異軍互動娛樂總經理宋世傑指出，歷經逾6個月期間的密集式跨國討論與全球發布行銷溝通會議，有幸獲得國際組織－政策與經濟地球聯盟（PEACE）支持，更取得《聯合國生系統恢復10年計畫》、《非洲開發銀行》、《非洲聯盟》等國際組織支持與推動，進而贏得全球各大非營利組織共同響應。
面對全球的疫情及經濟壓力，更積極正向幫助個人或社群好友的長期健康，「走咪」不單純的走路計步器，而是密切結合人體健康，在APP上會提示怎樣走路的速度是最健康，可達成什麼樣的健康功效，同時又能捐米糧救助他人，真正以個人微薄力量達到全球聯手的理想，做到Taiwan Can Help！健康即財富。
宋世傑說，「走咪」的設計開發理念創新，遊戲結合健康與環保，甚至是做公益，更是打破台灣在數位國土發展侷限性，以台灣為核心技術與服務平台，做出無國界限制的數位國土創新應用；「走咪」的孕育與誕生，除提供走路遊戲化軟體應用的服務，也讓世界知道台灣軟體開發設計的實力。