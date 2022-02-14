964 經典重生　Porsche 911 reimagined by Singer – Turbo Study 亮相

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外觀方面，Turbo Study 採用輕量化碳纖維材質製作車體，車色選用 Wolf Blue 銀藍色，車頭將燈組內部融入投射式光源，保險桿運用黑色元素的擾流設計，足踏經典五幅雙色鋁合金輪圈，後葉子板配置引擎室進氣口，引擎蓋上方融合大型擾流尾翼。
內裝方面，Turbo Study 以米色真皮包覆搭配木質座艙飾板，儀錶板延續 Singer 出品車款的五環式設計，配備部分跟上新世代潮流，導入中控台智慧手機座、電動調整暨加熱跑車座椅及空調系統，還可選配 ABS 防鎖死煞車系統、TCS 循跡防滑系統及定速巡航系統等。
動力配置方面，Turbo Study 採用水冷式水平對臥 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎，換上電子排氣閥門、中央冷卻系統及渦輪增加器，使最大馬力輸出突破 450hp，搭配 6 速手排變速箱及後輪驅動，懸吊系統則以長途旅行為調校風格，煞車系統採用碳陶瓷碟盤。Singer Vehicle Design 指出只要消費者對動力有額外需求，或希望增加懸吊系統的硬朗程度，都將盡力達成，甚至 964 世代不曾提供的四輪驅動選項也會在選配之列。
Singer Vehicle Dseign 於 2009 年成立，專精 Porsche 911 經典車款的翻新打造與重新詮釋，本次推出的 Turbo Study 將在今年 6 月於英國 Goodwoof 舉辦的 Goodwood Festival of Speed 及 8 月舉辦的美國 Monterey Car Week 中以實車姿態亮相，讓喜愛經典 911 的車迷或準車主一睹為快，並且接受更多客製化的訂單。