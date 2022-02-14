續航力 436 公里起、最高 301hp，Hyundai Ioniq 5 國內能源消耗數據出爐

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根據經濟部能源局近期公布的電動車輛能源效率標示申請車型，除了 Porsche Taycan、Volvo XC40 P8、Jaguar I-Pace、Nissan Leaf、M.Benz EQC、Hyundai Kona Electric 等已上市的純電車之外，亦發現 Hyundai 最新的 Ioniq 5 純電動車款已完成送測，共有 3 個等級，續航里程表現落在 438~567 公里之間。
目前由總代理南陽實業送測的 3 款 Ioniq 5，共劃分為 Ioniq 5 - A、B、C 三個車型，最大動力輸出依序為 167hp、215hp 和 301hp，對比原廠公布的車型規格來看，對應的車型等級分別是搭載 58 kWh 2WD、72.6 kWh 2WD，以及 72.6kWh AWD 車型。
濟部能源局近期公布的電動車輛能源效率標示申請車型，Hyundai Ioniq 5 已完成送測，共有 3 個等級，續航里程表現落在 438~567 公里之間。
相較於 Kona Electric，Ioniq 5 採用集團全新的 E-GMP 電動平台打造的新世代純電車款，支援 400V 與 800V 兩種快充規格對應，充電功率最高達到 350kW，官方宣稱能在 5 分鐘增加 100 公里續航里程，18 分鐘將電量充至 80%，另外也有 V2L 反向供電的機能。
目前 Hyundai Ioniq 5 在國內已知在進行認證、路測的階段，車系編成與規格尚未有明朗的訊息，而新車最快有望在 Q2 前發表，屆時 7Car<小七車觀點>將帶來進一步消息。
Ioniq 5 採用集團全新的 E-GMP 電動平台打造的新世代純電車款，支援 400V 與 800V 兩種快充規格對應，充電功率最高達到 350kW，官方宣稱能在 5 分鐘增加 100 公里續航里程，18 分鐘將電量充至 80%。