常見便秘５大原因及改善，醫：誤以為要每天大、錯用藥物也在其中！

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三天大一次是便秘嗎？醫：順暢才是重點！
鍾雲霓醫師表示，便秘的定義相當廣泛，並非三天解一次就算便秘，有的人腸子動得快，一天可排三次；有的人較慢，三天排一次，但每次都是感覺到了，坐在馬桶上約5~7分鐘就完成，這即便三天排一次，也屬排便順暢；也有些人會每天都上廁所，但需要坐上半個小時並使出全力，或是大出來的總是刮痛肛門的羊屎便，這情況即便是天天上，其實也是便秘。
醫師表示，診間常有詢問，自己雖然順暢，不過不像家人可以一天排三次，但每個人的排便規律不同，重點在排便順暢與否，而非盲目追求次數。
常見便秘５大原因，醫：誤以為要每天大也在其中！
日常生活中常見的便秘原因，除了缺乏蔬果及水以外，也包括荷爾蒙影響、肌力不足、錯誤認知及用藥、忍便等。
水和蔬果不足：
醫師指出，蔬菜和水果以及水，都是排便不可或缺的關鍵，若不足將使得腸內環境不佳，壞菌多、好菌少、腸子少蠕動，腸內環境如同不循環、不流動的死水一般，是常見的便秘原因之一。這類型往往多攝取水和蔬果便可改善，也建議可多吃些空心菜、菠菜、花椰菜、地瓜葉等纖維較高的食材；水份除了飲水外，也可以從仙草、愛玉等晶凍類水份攝取，更有機會替腸道中的糞便保水。
荷爾蒙影響：
女性常會因為雌激素、黃體素等荷爾蒙形成便秘，例如生理期前、懷孕期間就常會有便秘的情況出現。此情況較難以其他方式改善，建議別排斥處方軟便劑，透過藥物協助改善。
肌力不足：
有些體型較瘦的女生平時、產後缺乏運動，肌肉量、協調性、力道都會不足，而排便又是骨盆腔肌肉與腹肌協調的動作，即便腸道順暢，缺少肌肉的輔助，成果也會差強人意，容易有便秘的情形發生。此族群建議可以培養運動習慣、或是多作些簡單的運動，例如通勤提早一兩站下車步行，而像是和朋友逛街逛一整天也是個很好的運動。
習慣忍便：
許多人因為趕上班、接小孩等原因需要忍便，一兩次無妨，但若經常如此，刻意忽略便意的訊號，日久就會變得不敏感。此類型建議除了可多攝取蔬果外，也建議安排排便時間，如早上趕上班，建議可先提早一小時起床，喝一大杯水幫助催便，可配合軟便處方，一有便意就抓緊機會排便，通常約一兩個月便可找回便意。
錯誤認知及用藥：
許多民眾平常排便順暢，但會因誤以為每天都需要排便，或是幾天沒排便，心理會莫名有一股「沒有大便的壓力」，進而自己購買市售的瀉藥達每天排便的效果。對此醫師表示，正如前述每個人的排便節奏不同，排便順暢即可，不應要求在每日的次數上，若以瀉藥等方式越俎代庖、代替腸道作排便的功課，日久腸道蠕動也會變差，這也是為什麼瀉劑等藥物總是越來越沒效果。
如何解決便秘問題？醫：天然才是改善之道！
鍾雲霓醫師表示，改善便秘的最佳方式還是以攝取足夠的蔬菜、水果、水為主，其次是酵素等人造營養食品或補充品，若真的不行可尋求醫師協助，以處方軟便劑或緩瀉劑改善，而浣腸、瀉藥等則是下下之策。如前述所提到的，錯用藥物久了，將使得腸道蠕動越來越差，藥劑也越來越沒效果，若已經在此循環當中，建議以處方取代瀉藥，以酵素等營養食品輔助漸漸停下處方，循序漸進的回到以天然蔬果及水為主的解便方式，如此更有助改善便秘情況。
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