福島食品解禁！是核食？有何風險？要注意什麼？醫詳解！

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福島食品有何隱憂？是核食嗎？會致癌嗎？
顏宗海醫師表示，民眾關心福島食品，莫過於日本311大地震遭遇核災、輻射物質外洩，可能增加致癌的風險，國際主要檢測的項目為碘131、鍶90、銫134及137等。
輻射物質對人的影響和半衰期息息相關，也就是反應降低至一半所需要的時間。碘131的半衰期為8天，鍶90為29年，銫134為2年，銫137為30年。核災至今已過10年，將邁入第11年，碘131、銫134半衰期已過，較無殘留疑慮，而鍶90和銫137則因半衰期長，尚有風險隱憂。
不過民眾所擔憂可能增加致癌風險的核食，應是受核汙染的食材、原料、材料等，因此福島食品和核食是兩種不同的存在，應分成兩件事情看待，開放「福食」不代表開放「核食」，最重要的關鍵就在政府需作好完善的風險管理。
福食解禁三原則、三配套，台灣嚴格食安標準管控！
顏宗海醫師表示，行政院公布了「三原則、三配套」，三原則包括回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。三配套則包括將禁止特定地區進口改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求提供雙證（輻射證明及產地證明）、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗。
從行政院公布資訊了解，加拿大、歐盟、美國對碘、銫的檢驗標準，原則上均依Codex標準參考進行管理。例如檢驗標準以乳製品檢測碘131來看（單位貝克/公斤），Codex為100，加拿大為100，歐盟為500，美國為170，容許值越低，表示越嚴格。而台灣在食品輻射檢驗量能充足的情況下，會經過書面審查、現場查核、取樣、檢驗，標準為55，且每日檢驗結果將公開公布在食藥署網頁，嚴格把關福島進口的食品。
福食解禁要注意什麼？醫籲：政府應落實食安管控。
對於福食解禁，顏宗海醫師也呼籲政府應落實所公布的三原則、三配套管制，執行機關也需加強食品安全的把關，產品包裝建議要明確標示產地，讓民眾有自由選擇的權利。而民眾採買食品時，也建議以台灣在地的農、漁、牧產品為優先考慮，購買食品時，應注意產品標示，減少相關疑慮。
更多檢驗比較、相關配套請見行政院網頁。
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