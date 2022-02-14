關節變形不可逆！336口訣揪出乾癬性關節炎！醫：確診更要及早治療

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一下床就腳跟痛？如何分辨乾癬性關節炎？
乾癬不只是會出現皮膚症狀的疾病，它其實是一種全身性的免疫疾病，根據國外統計發現，正在皮膚科接受治療的患者，將近3成合併乾癬性關節炎卻沒有被診斷！
中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任梁培英醫師表示，一般民眾常誤認乾癬與關節炎、接骨點病變沒有關聯，其實，無論是足底筋膜炎、阿基里斯腱發炎或是腳跟發炎，都屬於接骨點病變，也就是乾癬性關節炎的症狀之一。此外，關節疼痛、腫脹、香腸指（趾）、指甲病變等也要當心可能是乾癬性關節炎。
全身性發炎疾病？把握336及早治療防變形！
梁培英醫師說明，乾癬性關節炎是一種與乾癬有關的發炎性關節炎、沒有辦法自癒，因全身發炎，容易有全身性共病，例如三高、肥胖、痛風等問題。除了遺傳，抽菸、壓力、酗酒等都有可能造成發作。由於乾癬性關節炎會造成關節不可逆的變形，務必及早與類風濕性關節炎區別，積極遵照醫囑治療。
梁培英醫師表示，很多患者確診後，想說身上乾癬症狀不至於造成過多困擾，就沒有定時回診檢查，其實對身體健康是很大的隱憂，日常可掌握「336法則」及早揪出乾癬性關節炎。「3」尤其是頭皮、指甲、私密處或是肚臍處出現症狀，「3」關節開始出現僵硬、腫脹、疼痛，「6」及早診斷及早開始治療，把握黃金治療期6個月，可大大提升預後及生活品質。
與醫師討論合適治療 生物製劑來助攻！
目前生物製劑健保規範，以乾癬性關節炎為例，患者需經由第一線藥物治療，使用兩種以上免疫調節藥物，治療半年後成效仍不佳，醫師會協助申請生物製劑。現今治療策略是先與患者討論，有些人可能希望以口服藥物為主；有些則希望打針，同時根據患者自身病灶與共病作選擇。
梁培英醫師分享，她曾收治一位音樂系的學生，由於主修項目是鋼琴，卻因為關節腫痛無法再練習。一開始就診時是坐著輪椅，除了關節腫脹還合併皮膚病灶，起初使用傳統口服藥物治療，但都不見好轉，順利申請生物製劑後，現在不僅關節不再腫痛，還能順利練琴、同時也畢業了！呼籲乾癬患者注意自身健康狀況，並就自身需求與醫師討論合適的治療方案。
以上衛教資訊由台灣諾華協助提供
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