喉嚨痛久當心食道癌！醫指２關鍵跡象，愛喝熱咖啡要小心。

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徐博奎醫師指出，食道癌可分成腺癌及鱗狀上皮細胞癌兩種，腺癌主要因肥胖、胃食道逆流而起，常見於食道下端，罹患人口西方人較多，不過近年來台灣也有上升趨勢。而鱗狀上皮細胞癌位於食道上端，東方人居多，台灣食道癌患者多為鱗狀上皮細胞癌，主要為外在因素對細胞黏膜的傷害、反覆刺激下引起，如除了菸酒檳榔，也包括了喜歡直接喝過熱的熱湯或熱咖啡，或常吃不潔的食物等。
食道癌初期症狀不明顯，患者發現時多已中晚期。
徐博奎醫師指出，食道癌初期症狀非常不明顯，且不如大腸癌、肺癌等更常見的癌症，民眾會特別關注，在健康檢查時可發現，食道癌健檢時民眾較少會特別檢查，一般食道癌患者往往發現較晚，常是在有症狀、已進入中後期才被發現，例如吞嚥卡痛、吞嚥困難、喉嚨卡卡、聲音沙啞等。
醫師解釋，食道癌患者在一開始遇到吞嚥困難，常會誤以為人老毛病多，單純僅以多配開水改善，漸漸能吞的東西不多但也還沒有警覺僅減少飲食，日久嚴重影響到飲食、只能靠稀飯的流質食物進食時才就醫檢查。而更晚的，也不乏腫瘤已經壓迫到神經，出現聲音沙啞的情況，或是腫瘤過大，淋巴附近已可以觸摸到硬塊才就醫，此時已較後期。
食道癌近年預後提升，揪出症狀、積極就醫是關鍵！
徐博奎醫師表示，在如前述症狀不明顯、發現較晚、飲食受阻、免疫下降等原因下，食道癌一般而言預後較不樂觀，以五年存活率來說，第一期約為60~80%，第二期約40~50%，第三期約20~25%，第四期約不到10%，且不論期數都非常容易轉移、復發，即便是第一期，也約有50%的復發在治療後一年發生，因此通常不論期別，術後都需持續追蹤兩年。
不過隨醫療進步，食道癌若能及早受到良好的治療，存活率也會顯著提升。以案例較多的第二、三期來看，此期為「局部侵犯期」，治療除了手術外也會加上電療、化療等協助，並以小腸照護管持續補充營養，克服飲食受阻的問題，讓免疫維持正常運作，提升抗癌本錢。以臺北榮總經驗來說，約有40%的患者在電療、化療後再行手術切除時，發現腫瘤將近100%萎縮，預後可獲得明顯改善，三年存活率可高達75~80%左右，關鍵就在積極就醫。
揪出食道癌早期症狀！醫：吞嚥卡痛兩周速就醫。
徐博奎醫師表示，喉嚨疼痛及吞嚥異常為食道癌初期不明顯症狀當中，稍較有跡可循的症狀，民眾應多留意，特別是前述常接觸風險因子的族群。醫師指出，其疼痛感和一般感冒等因素所引起的喉嚨痛稍有不同，食道癌的喉嚨痛多在吞嚥時更可明顯感受得到，且因腫瘤的存在，會持續或日趨明顯，不像感冒等其他因素會漸漸消失。因此提醒，若有發現不明喉嚨痛、在吞嚥時特別明顯、且超過兩周，就盡早檢查釐清原因，別再自行多作觀察，以避免因誤判而延誤就醫，才能把握治療先機。
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