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新台幣 150 萬元起　Hyundai Staria 正式在台展開接單

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-15 11:55:40

Hyundai 總代理南陽實業今日 2/15 選在內湖展示中心宣布全新 Staria 正式展開預售，編成與接單價分別是 9 人座的 GLD-A (新台幣 150 萬元起)、9 人座的 GLD-B (新台幣 162 萬元起)、8 人座的 GLD-C (新台幣 178 萬元起)、7 人座的 CEO-A (新台幣 200 萬元起，接單生產) 及 7 人座的 CEO-B (新台幣 212 萬元起) 共 5 款，今年 4 月底前限量優惠 100 輛贈送 3 萬公里定期保養，預計 5 月可開始交車。

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Staria 於去年 3 月發表，接替 Starex 成為 Hyundai 旗下全新的商旅產品，命名來自 Star (星星) 與 Ria (波浪) 組合而成，外觀以太空船為設計靈感，整體輪廓相當平整而流線，車頭配置橫貫式 LED 日行燈，搭配設置於保險桿兩側的頭燈組，水箱罩與下氣壩合而為一且面積碩大，車側配置腰線刻意降低的車窗，後門為滑門設計，車尾配置 Parametric Pixel 燈組，在高階的 CEO 車型中更將全車細節施以玫瑰金色處理來提昇質感。

Hyundai Staria
Hyundai Staria
動力配置方面，引進國內的 Staria 全車系採用 2.2 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速手自排變速箱，驅動方式自 Starex 的後輪驅動改為前輪驅動，於 3,800rpm 時可輸出 177ps 最大馬力，於 1,500~2,500rpm 間可輸出 43.8kg-m 峰值扭力。

Staria 的到來使 Hyundai 擁有全新世代的商旅產品來迎戰市場上的 Ford Tourneo、Toyota Granvia 及 Volkswagen T6.1 車系，憑藉嶄新的設計與豐富的配備，輔以首次跨入豪華商旅的 CEO 車型加持，預料可進一步強化品牌商用車的銷售表現。

Hyundai Staria
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