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Ioniq 5 現身！經濟部能源局 2022 年 1 月份油耗暨電動車能耗測試出爐

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-02-15 16:55:40

經濟部能源局今日 2/15 公布 2022 年 1 月份燃油車油耗及電動車能耗測試結果，1 月適逢農曆春節即將到來而較少車型送測，使得國產車部分無任何車款送測，進口車部分也並無太多車型，然而電動車方面則可見到即將上市的 Hyundai Ioniq 5。

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進口小客車部分，可見到去年 (2021) 5 月發表的小改款 Bentley Bentayga S 通過測試，繳出 7.8km/L 的平均油耗數字，另外則有新年式的 Jaguar XE P250 R-Dynamic S、Land Rover Range Rover Velar 及 Mercedes-Benz C-Class 送測完成。至於進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，僅有 Volkswagen T6.1 Caravelle L 2.0 TDI 4Motion 一款車型通過。

在電動車部分，可見到預計在今年 3 月上市的 Hyundai Ioniq 5 車系以 A、B、C 共 3 個規格通過測試，最大動力輸出依序為 167hp、215hp 和 301hp，對比原廠公布的車型規格來看，對應的車型等級分別是搭載 58 kWh 2WD、72.6 kWh 2WD，以及 72.6kWh AWD 車型。另外也可見到甫於去年 12 月上市的 BMW iX 及新年式 Tesla Model 3 送測，至於貿易商引進的 Honda e 也在 1 月的測試中順利通過。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

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