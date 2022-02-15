前進南臺灣　鴻華電動巴士 Model T 首批預計 3 月開始交車

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鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進，在 2021 年 10 月舉行的鴻海科技日當中，一口氣推出 Model C 休旅車、Model E 轎車及 Model T 電動巴士，日前更預告今年還將推出 2 款電動車，預定在今年的鴻海科技日揭露更多規格與資訊。
根據先前資料顯示，Model T 全車配置節能 LED 燈組、電子後視鏡來增加辨識度，同時車頭、車側與車尾也都配有 48 吋 LCD 屏幕提供豐富的顯示資訊。車內駕駛台以三組液晶螢幕組成，整合儀表、車輛功能鍵與行車視野系統，並提供相當明亮的燈光與氣氛燈，營造出溫馨舒適的乘坐體驗。
性能上最高時速可以達到 120km/h，並具備 397 公里以上的續航表現，足以滿足市區乘載使用。另外 Model T 完成了 20 萬公里加速耐久以及 1000 小時剛性強度測試，確保車體結構的強度。安全配備部分，Model T 是台灣首款搭載內輪差警示系統的巴士，利用視覺、燈光照地燈以及聽覺蜂鳴器來警示其他用路人。
由高雄客運預定的 Model T 首批車輛預計會有 20 輛 ~ 30 輛之譜，目前正在籌備交車儀式的相關進程，屆時商車王將持續追蹤，帶來最新的報導。