動感棕熊 性能再進化　小改款 Škoda Kodiaq RS 試駕

新在哪裡？

●自 2017 年來首次引進 RS 性能版

●原廠於 2018 年首次推出柴油 RS 車型；國內首度引進的則是小改款後的汽油車型

●配備 Matrix LED 智慧複眼頭燈、LED 尾燈組、10.25 吋彩色數位儀表板搭配 9.2 吋觸控螢幕、新世代聰明 EYE 智能駕駛輔助科技 (Kodiaq 小改款配備)

●同樣搭載 2.0 TSI 引擎以及四輪傳動模式，不過在工程師的調校下，Kodiaq RS 可湧現 245 匹最大馬力，0~100km/h 加速僅需 6.6 秒，輕鬆躋身七秒俱樂部，又有高達 37.8kgm 最大扭力，極速達 233km/h

●車頭造型比照 Kodiaq 小改款後的新車設計

●RS 專屬外觀套件：RS 專屬水箱罩、前後保險桿、雙出排氣管、黑色窗框、車頂行李架、 ”SAGITARIUS” AERO 20 吋專屬鋁圈

●RS 專屬內裝套件：運動化座椅、雙前座金屬門檻、類 Carbon 紋路飾板、三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤、紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座

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Škoda Kodiaq RS

× Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS

× Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 小改款 Kodiaq 在車頭換上重新設計的頭燈組及引擎蓋，水箱罩及保險桿採用 RS 專屬造型。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 小改款 Kodiaq RS 的車身尺碼長寬高分別是 4,699x1,882x1,686 (mm)，軸距則為 2,790mm。

Škoda Kodiaq RS

× Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS

× Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 小改款 Kodiaq RS 足踏 RS 專屬 8.0J X 20" "SAGITARIUS" AERO 鋁圈，配胎規格為 235/45R20。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS

× Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS

× Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 儀錶板採用 10.25 吋數位樣式，可切換多重顯示模式，搭配兩側燈號顯示油量與水溫。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS Kodioq RS 專屬三幅跑⾞式⾶梭滾輪多功能⽅向盤，兩側設置操作按鈕與滾輪，在三點及九點鐘方向設有指扣，後方設有換檔撥片，整體握感厚實。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS Kodiaq RS 在中控台配置 9.2 吋觸控螢幕，內建 CNS 3.0 系統，支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結功能，但不若 Tiguan Allspace 可進行手勢操作。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 小改款 Kodiaq 車系標準配備三區恆溫空調，支援 Clean Air 抗過敏原及濕度調節功能，整體操作保留實體按鈕，使科技感不若採用觸控按鈕的同集團作品 Tiguan Allspace。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 中央扶手掀起後，可見到內部提供 2 組具止滑功能的置杯座，也規劃出多處置物格，讓車主自行調配。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 第二排座椅延續前座的風格，透過 40:20:40 分離設計，除了可將椅背傾斜及收折，也可進行前後 18 公分滑移，使空間機能相當充裕。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 第二排乘客享有專屬的空調分區，可調整溫度、風向及風量，下方配置 12V 電源插座。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 附表為本站實測座艙空間之數據。

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS × Škoda Kodiaq RS 附表為本站實測行李廂空間之數據。

Škoda Kodiaq RS

× Škoda Kodiaq RS

Škoda Kodiaq RS

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Škoda Kodiaq RS

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