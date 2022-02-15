動感棕熊 性能再進化　小改款 Škoda Kodiaq RS 試駕

●自 2017 年來首次引進 RS 性能版
●原廠於 2018 年首次推出柴油 RS 車型；國內首度引進的則是小改款後的汽油車型
●配備 Matrix LED 智慧複眼頭燈、LED 尾燈組、10.25 吋彩色數位儀表板搭配 9.2 吋觸控螢幕、新世代聰明 EYE 智能駕駛輔助科技 (Kodiaq 小改款配備)
●同樣搭載 2.0 TSI 引擎以及四輪傳動模式，不過在工程師的調校下，Kodiaq RS 可湧現 245 匹最大馬力，0~100km/h 加速僅需 6.6 秒，輕鬆躋身七秒俱樂部，又有高達 37.8kgm 最大扭力，極速達 233km/h
●車頭造型比照 Kodiaq 小改款後的新車設計
●RS 專屬外觀套件：RS 專屬水箱罩、前後保險桿、雙出排氣管、黑色窗框、車頂行李架、 ”SAGITARIUS” AERO 20 吋專屬鋁圈
●RS 專屬內裝套件：運動化座椅、雙前座金屬門檻、類 Carbon 紋路飾板、三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤、紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座
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Škoda 自 1975 年代開始投入 Rally 賽事，並於 1977 年以傳奇賽車 130 RS 在著名的 Monte Carlo Rally 賽事中得勝，自此成為 RS (Rally Sport ) 性能車款的代名詞。此後名稱並未沿用，直到 2001 年登場的 Octavia RS 上才復甦。至於 Kodiaq 與 RS 的淵源則始於 2018 年的 TDI 柴油 RS 車型，然而當時國內並未引進，直到原廠於去年推出小改款後，Škoda Taiwan 選在今年 1/13 正式推出，今年 3 月底前優惠價為新台幣 185.9 萬元起。
外觀方面，小改款 Kodiaq RS 依循本次改款的作法，換上重新設計的車頭造型，透過 RS 專屬水箱罩、前後保險桿、”SAGITARIUS” AERO 20 吋鋁合金輪圈、雙出排氣管、黑色窗框及車頂行李架，展現出運動化性格。
小改款 Kodiaq 在車頭換上重新設計的頭燈組及引擎蓋，水箱罩及保險桿採用 RS 專屬造型。
小改款 Kodiaq RS 的車身尺碼長寬高分別是 4,699x1,882x1,686 (mm)，軸距則為 2,790mm。
Kodiaq RS 如同小改款 Kodiaq 後擋風玻璃高度縮減使視覺效果更寬廣，燈組較小改款前變得更為纖細，保險桿下方配置雙邊單出排氣尾飾管造型。
水箱罩換上六角型外框，外框採用黑色處理，內部延續直瀑式的家族化設計，RS 銘牌位於右下方。
小改款 Kodiaq RS 導入 Matrix 智慧複眼頭燈組，兩側各有 24 顆 LED 單體，支援遠近光燈調節、不良天候輔助照明及轉向輔助等功能。
小改款 Kodiaq RS 足踏 RS 專屬 8.0J X 20" "SAGITARIUS" AERO 鋁圈，配胎規格為 235/45R20。
LED 尾燈造型較先前更纖細，提供動態序列式方向燈及迎賓/離車動畫功能。
擾流尾翼採用車身同色烤漆搭配黑色處理。
RS 及 4x4 銘牌位於行李廂蓋右下角，均施以黑色烤漆。
內裝方面，小改款 Kodiaq RS 配置紅色縫線儀表板、紅色縫線真皮排檔座、類 Carbon 紋路飾板、雙前座金屬門檻、油門與剎車金屬踏板、運動化座椅及專屬三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤。而 10.25 吋彩色數位儀表板及 9.2 吋觸控螢幕等也在配備清單之中。
小改款 Kodiaq RS 配置紅色縫線儀表板、紅色縫線真皮排檔座及類 Carbon 紋路飾板，營造運動化氛圍。
儀錶板採用 10.25 吋數位樣式，可切換多重顯示模式，搭配兩側燈號顯示油量與水溫。
Kodioq RS 專屬三幅跑⾞式⾶梭滾輪多功能⽅向盤，兩側設置操作按鈕與滾輪，在三點及九點鐘方向設有指扣，後方設有換檔撥片，整體握感厚實。
Kodiaq RS 在中控台配置 9.2 吋觸控螢幕，內建 CNS 3.0 系統，支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結功能，但不若 Tiguan Allspace 可進行手勢操作。
小改款 Kodiaq 車系標準配備三區恆溫空調，支援 Clean Air 抗過敏原及濕度調節功能，整體操作保留實體按鈕，使科技感不若採用觸控按鈕的同集團作品 Tiguan Allspace。
中控台下方與排檔座之間設有手機無線充電座，也提供 2 組 USB Type-C 插座及 1 組 12V 電源插座。
Kodiaq RS 配置專屬紅⾊縫線真⽪排檔座，排檔頭內部加入 TSI 及 RS 字樣訴說身分。
中央鞍座整合電子手煞車、Auto-Hold、ESC 電子行車穩定系統、駕駛模式及越野模式開關。
中央扶手掀起後，可見到內部提供 2 組具止滑功能的置杯座，也規劃出多處置物格，讓車主自行調配。
Kodiaq RS 採用專屬油⾨及煞⾞⾦屬踏板，強化熱血操駕時的止滑效果。
Kodiaq RS 配備雙前座金屬門檻。
全景式電動玻璃天窗為 Kodiaq RS 的標準配備，除了可支援兩種開啟模式外，還具備防夾機能。
Kodiaq RS 採用專屬多材質運動化座椅，雙前座椅具備 8 向電動調整、2 向電動腰靠調整及 3 組記憶功能，乘坐支撐性與包覆性均屬上乘。
第二排座椅延續前座的風格，透過 40:20:40 分離設計，除了可將椅背傾斜及收折，也可進行前後 18 公分滑移，使空間機能相當充裕。
第二排乘客享有專屬的空調分區，可調整溫度、風向及風量，下方配置 12V 電源插座。
Kodiaq RS 所搭載的第三排座椅享有獨立頭枕，然而乘坐空間對於成年人士而言並不寬裕。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Kodiaq RS 行李廂三排座椅立起時具備 270 公升的置物容積，將第三排座椅傾倒後擴充至 765 公升，再將第二排座椅傾倒後可進一步擴充至 2,005 公升之譜，尾門具備足踢式感應啟閉功能。
安全防護方面，小改款 Kodiaq 導入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統透過第三代多功能鏡頭增加車道置中功能及 Park Assist 半自動停車輔助系統 (路邊停車、駛出輔助、倒車入庫、車頭入庫) 等科技，另外也具備 Area View 全車俯瞰顯影警示系統及 9 具 SRS 輔助氣囊、XDS+ 主動式電子限滑差速器、MKB 二次碰撞預煞系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助、ESC 電子行車穩定系統、EBV 電子煞車力分配控制、MSR 引擎循跡控制、ASR 加速防滑控制系統、Hill Hold Control 升坡輔助系統。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，小改款 Kodiaq RS 採用排氣量 1,984cc 的直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及四輪驅動系統，於 5,250~6,500rpm 間可輸出 245hp 最大馬力，於 1,600~4,300rpm 間可輸出 37.8kg-m 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.6 秒完成，極速為 233km/h，在經濟部能源局的測試中繳出 11.5km/L 的平均油耗成績，能源效率為 4 級。
開著 Kodiaq RS 上路，可感受到動力輸出相當充沛，以中型 SUV 來說已屬高標，而所搭配的 DSG 變速箱不僅換檔邏輯極為聰明，動力傳輸效率也極高，在 5 個內建的行車模式中，不論切入一般、運動或個人化等均偏向廣義的運動模式，一般模式即可聽見引擎排氣聲浪，趨近運動初階模式，切入真正的運動模式後，將不斷碰上退檔補油情形，可說是非常熱血，若是載家人時較適合切入經濟和舒適模式。
乘駕感受方面，Kodiaq RS 雖然配置 DCC 電⼦可調懸吊系統與 XDS+ 主動式電⼦限滑差速器，過彎時的晃動仍偏大，未必可符合對於 RS 的期待，相較於國內中型 SUV 車款中最運動化的 Tiguan R 的表現，Kodiaq RS 仍偏向 SUV 的風格，當然日常行駛的行路性表現算是極佳。
整體來說，Kodiaq RS 的產品設定鮮明，除了擁有專屬的外觀與內裝扮相，在行車模式偏向動感的調校與車內外顯著的引擎排放聲浪也能滿足其定位，相較於 Tiguan Allspace 380 TSI 也更為運動化，雖配備互有多寡，但質感上 Kodiaq RS 略勝一籌，且在國內七人座 SUV 競品間也屬最運動化的車型，若有滿載家人與操駕樂趣的需求，那 Kodiaq RS 便是一時之選。