AMG 部門專屬調校　Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC / 53 4MATIC+ 雙車型聯袂登場

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在外觀上，Mercedes-AMG EQE 車型以標準版 AMG 套件為基礎，車頭部分導入 AMG 家族化直瀑式水箱罩，增加其身分的辨識度；車尾則換上加大黑色鴨尾，尾門的車型銘牌也採用左 AMG 字樣、右為車型等級的編排邏輯。
內裝方面配備 AMG 跑車化座椅、平底化三幅方向盤與橫跨中控台的紅色飾條，同樣是選配的 MBUX Hyperscreen 大型螢幕介面可選定專屬 AMG 音效，能夠結合駕駛模式提供不同的模擬聲浪。
底盤部分，Mercedes-AMG EQE 車型標準搭載新創的 AMG Ride Control+ 氣壓懸吊系統，原廠宣稱其懸吊連桿與防傾桿都經過重新優化，能提供更加精準的操控表現。而兩款等級均將後輪轉向系統列為標準配備，後輪最多可以轉向 3.6 度，在 60km/h 以上轉彎時與前輪同向，提升行駛的穩定性；反之，在低速時則與前輪反向轉動，提升停車時的靈活度。
動力表現部分，Mercedes-AMG EQE 全車系搭載雙顆電動馬達與四驅系統，EQE 43 4MATIC 綜效馬力可達到 476hp、峰值扭力 858Nm，0-100km/h 加速 4.2 秒內可完成，極速為 210km/h；53 4MATIC+ 綜效馬力則進一步提升至 617hp、峰值扭力達 950Nm，0-100km/h 加速僅 3.5 秒內完成，極速為 219km/h。此外，53 車型還可以選擇 Dynamic Plus 套件，可在有限的時間內將最大輸出扎至 677hp 與 1001Nm 的表現。
Mercedes-Benz 目前力推「電動優先」(Lead in Electric) 品牌主張，未來將朝向「全面電動」(Electric-only) 前進，而過往以直六、V8 渦輪引擎著稱的 AMG 性能化車型，也將逐步走向純電的目標邁進了。