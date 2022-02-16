特企／日立冷氣潔淨雙科技　守護家家戶戶

日立冷氣於2/16(三)舉辦新產品發表會。家用尊榮系列新機種全新登場，日本潔淨雙重科技－凍結洗淨2.0+、電離科技，潔淨力全面升級，為您家中的空氣品質帶來更多防護。此外，日立冷氣品牌代言人張鈞甯也親臨現場共襄盛舉，訪談中提到因為疫情，待在家中的時間變長，所以更加重視居家環境的舒適度，因此在家裡裝上日立冷氣後，深深體會到享受幸福溫度、呼吸最好空氣的安心與舒適。
本報訊
2022-02-16 18:10:55｜2022-02-16 18:48:16
日立變頻冷氣尊榮系列新機種外觀大改版，流線型的設計加上金色珠光，質感大提升，凍結洗淨2.0+全面升級，將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉加速機體內部乾燥，最後將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌，搭配露水盤銀離子，抑菌力高達99.9%；全新風道設計，讓運轉聲音降低至僅有18分貝的極致靜音，完美實現享受最好空氣，也能擁有低噪音的居家環境；全新日本製壓縮機，CSPF一級能效，省電又耐用。此外，家用全系列機種，全面升級搭載凍結洗淨功能，潔淨力全面提升。日立冷氣不僅提供最好空氣，也輕鬆解決冷氣內部清潔問題，便利又安心。
日立清淨型除濕機，一機雙效可以同時淨化空氣中的髒與濕，搭載高密度平織空氣濾網、HEPA濾網與脫臭活性碳濾網，有效過濾甲醛、甲苯、二甲苯及抑制過敏原，層層濾淨空氣，讓你恣意呼吸乾淨空氣。日立空氣清淨機，首創「濾網自動清」讓粉塵堆積前先自體清潔，維護保養更簡單，看的見的塵污無須動手；全系列皆對可對應PM2.5，搭載「抗敏HEPA濾網」自動捕集粉塵、花粉、黴菌等懸浮微粒，常保家中清新好空氣；由日本美學大師設計的UDP-PF90J系列，全效濾淨以及簡約人性化設計兩者皆具，可以輕易融入不同居家風格的各個角落，讓日常生活變成變得極致奢華。
日立冷氣結合空調、清淨型除濕機、空氣清淨機，建構「日立空氣淨化網」，引進創新科技及日本工藝，並用行動落實愛台灣。更以連續20年獲得空調類白金獎，連續13年銷售第一的好成績，成為最受喜愛的空調品牌，為每個家+更多防護，守護家家戶戶的健康。