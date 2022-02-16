海神第二款休旅　Maserati Grecale 將在今年 3/22 正式發表

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Grecale 為一款定位在 Levante 之下的全新 SUV，其名意旨地中海強勁東北季風，是義大利半島上最強勁的海風之一，Maserati 目前未公布規格資訊，但將產品重點印藏於車身貼紙當中，可以看出外型將承襲 Maserati 近年最新的設計風格，車頭配置直瀑式水箱罩，前葉子板擁有三個通風口，車門採用平整式門把，C 柱上設有 Saetta 廠徽，LED 尾燈造型源於 3200GT 和 Alfieri 概念車的迴旋鏢形狀，排氣尾管雙邊雙出設定。
內裝方面，Maserati 預告 Grecale 將配置 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 多媒體系統，儀錶板具備多重變化機能，音響系統也將帶來高度的享受，擁有充裕的後座腿部空間及行李廂容積，並配置多種駕駛模式。
此前 Maserati 已在雪地上進行激烈操駕，測試在不同的駕駛模式及胎圈尺寸下，遇上轉向不足、轉向過度的抓地力表現，同時調整及設定各種駕駛模式，挑戰結冰彎道、直線和上下坡路段，也不損日常操駕的暢行駕馭感受。動力系統方面 Maserati 對於 Grecale 的訊息仍保密到家，預料搭載集團中的 2.9 升雙渦輪 V6 引擎，未來或許有望推出純電 EV 版本。
Maserati 原先計畫在去年 (2021) 11/16 在義大利米蘭首次亮相，然而受到晶片短缺與停工等影響，使發佈時間延後至今年春季，如今總算確認將在 3/22 正式發表，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。