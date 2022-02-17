導入 48V 輕油電渦輪技術　Fiat Tipo & 500X Hybrid 新登場

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Fiat Tipo Hybrid 及 500X Hybrid 兩者均採用可輸出 128hp、240Nm 的 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，搭配 48V BSG 電動馬達 (+20hp) 及 7 速雙離合器變速箱，官方宣稱這套動力系統經過 WLTP 循環測試下運作期間引擎關閉時間可達 47%，在市區行走時更有 62% 的表現，讓車輛在低速、停車時盡可能保持純電模式，降低碳排提升油耗表現。
此外，500X Hybrid 與搭載 1.3 升汽油車型相比，二氧化碳排放量降低了 11%，甚至市區油耗表現還比柴油車型更加優異。
在外觀方面，500X Hybrid 與標準版最大的差異在於尾門上新增 Hybrid 徽飾，車頭也遵循 500 系列的車款改採 500 字樣的標誌；Tipo Hybrid 除了供應一般車型之外，亦可選擇近期發表的 SW Cross 車型上。
Fiat 500X Hybrid 將在意大利 Melfi 生產，而 Fiat Tipo Hybrid 則會於土耳其 Tofas 生產，官方預定 2 月底開始接受 500X Hybrid 和 Tipo Hybrid 的訂單，首批新車將於 4 月抵達歐洲市場。據 Fiat 的規劃，從 2023 年開始，Fiat 每年都會推出一款全新的電動化車型，目標是自 2027 年開始供應純電動車款。