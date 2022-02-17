品牌首款 e-GMP 平台純電動車　Genesis GV60 將導入歐洲市場

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GV60 為 Genesis 旗下首款採用 Hyundai-Kia 集團 Electric-Global Modular Platform (e-GMP) 電動車模組化平台開發的車款，也成為該廠在歐洲市場的第一款電動車，也是第六款產品。
歐洲規格的 GV60 將劃分為 Premium、Sport 及 Sport Plus 共 3 款，其中 Premium 車型採用最高功率 168kW 的單馬達驅動，Sport 採用最大功率 160kW 及 74kW 的兩具馬達構成四輪驅動，至於 Sport Plus 則採用雙 160kW 馬達來驅動，並具備甩尾模式及 10 秒瞬間增加前後各 20kW 輸出的 Boost 模式。
配備方面，歐洲規格的 GV60 將搭載雙 12.3 吋螢幕及手機無線充電等，也提供電熱座椅、全景電動天窗、數位後視鏡及 Bang & Olufsen 音響系統作為選用配備。
國內市場方面，目前 Genesis 品牌尚未導入，不過與 GV60 採用相同 e-GMP 平台開發的 Hyundai Ioniq 5 及 Kia EV6 都會在今年稍晚正式上市，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。