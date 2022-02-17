輕油電上身的 M 式跑旅　第二代小改款 BMW X4 M40i (G02 LCI) 試駕

●第二代小改款車型。
●換上重新設計的智慧型 LED 頭燈組，也可選配雷射頭燈。
●雙腎形水箱護罩面積略微放大，中間改為相連的設計，X4 採用網狀設計
●具有 xLine、M Sport 車身套件，針對前/後保桿重新修飾設計。
●X4 M40i 外觀採用 M 雙肋水箱護罩、黑色高光澤外觀套件、M 雙肋後照鏡、M 雙邊單出矩形排氣尾管、黑色高光澤窗框。
●換上全新 12.3 吋觸控螢幕，以及新式六角造型空調出風口造型與霧銀飾板。
●換上新世代中央鞍座與排檔桿設計。
●加入 48V 輕油電複合動力技術，可額外提供 11hp 的輸出。
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BMW 在 2009 年時以 Sports Activity Coupé (SAC) 為概念，基於第二代 X5 (E70) 推出初代 X6 (E71)，成功開創 SUV 融合跑車設計的全新級距，此後隨休旅車熱潮，2014 年時將 SAC 產品線擴充，基於 X3 (F25) 推出了第一代 X4 (F26)，在未經小改款的情況下，直接於 2018 年 2月發表 G02 世代 X4，去年 (2021) 6/9 時則推出小改款新車，總代理汎德選在 12/14 正式上市，引進編成與建議售價分別是 xDrive20i 運動版 (新台幣 263 萬元起)、xDrive30i M Sport (新台幣 305 萬元起)、M40i (新台幣 383 萬元起) 及 M Competition (新台幣 545 萬元起)，本次試駕車型為 M40i。
外觀方面，第二代小改款 X4 M40i 在車頭換上重新設計的保險桿與頭燈組，雙腎形水箱罩不僅面積加大，也改為相連設計，保險桿線條也更為銳利，全車搭載了 M Performance 外觀套件而使水箱罩、氣壩、窗框、後視鏡蓋等部位採用亮黑色烤漆，足踏 M 雙幅式 699M 鋁合金輪圈，排氣尾管採用雙邊單出設定。
小改款 X4 換上重新設計的保險桿與頭燈組，雙腎形水箱罩不僅面積加大，也改為相連設計。
小改款 X4 M40i 的車身尺碼長寬高分別是 4,752x1,938x1,621 (mm)，軸距則為 2,864mm。
車尾換上重新設計的保險桿造型，反光片以直立方式設於外側，其中左側還整合後霧燈，排氣尾管採用雙邊單出設計。
小改款 X4 換上重新設計的雙腎形水箱罩，面積加大且兩側相連，M40i 車型的格柵為雙肋直瀑式，外表施以亮黑色處理，也新增了 M 銘牌。
小改款 X4 換上新款 LED 頭燈組，試駕車選配要價新台幣 6.4 萬元的雷射頭燈。
X4 M40i 足踏 M 雙幅式 699M 鋁合金輪圈，配胎為前 245/45R20 後 275/45R20 的 Bridgeston Alenza 001 失壓續跑胎，煞車卡鉗標準為藍色烤漆，試駕車選配要價新台幣 1.7 萬元的紅色烤漆。
車外後視鏡採用雙肋式設計，外殼施以亮黑色烤漆。
尾燈維持既有的立體 LED 導光條造型，方向燈位於下方，煞車燈位於外側上方，行李廂蓋中可見到 M40i 專屬的車型銘牌字體。
尾門上方整合兩側凸起的擾流尾翼，後擋風玻璃未配置雨刷。
內裝方面，第二代小改款 X4 M40i 延續 BMW 駕駛導向的座艙設計，針對中控台觸控螢幕尺寸自 10.25 吋升級為 12.3 吋，中控台上的空調出風口也改為新式六角造型，中央鞍座與排檔桿的設計也予以更新。M40i 配備 Vernasca 真皮 / M 跑車座椅、M 縫線安全帶、M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線 (含換檔撥片) 及碳黑鋁質格紋飾板及 16 支揚聲器 harman/kardon 音響系統。
小改款 X4 延續 BMW 駕駛導向的座艙設計，針對中控台觸控螢幕尺寸自 10.25 吋升級為 12.3 吋，中控台上的空調出風口也改為新式六角造型，中央鞍座與排檔桿的設計也予以更新。
12.3 吋虛擬數位儀錶受惠於上方的遮板可在不同光線下維持良好的判讀性，顯示內容除了可隨駕駛模式切換外，透過方向燈撥桿上的 BC 按鈕也可迅速調整。
M40i 車型採用 M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線，後方設有換檔撥片，下方飾蓋改為鏤空設計，整體握感厚實舒適。
中控台上方觸控螢幕改為邊框更薄的 12.3 吋，內建 iDrive 7 系統，可顯示跑車模式儀錶、xView 越野資訊及監看 48V 系統運作情形的能量流等豐富資訊，操作反映靈敏。
空調出風口改為六角形設計，透過實體按鍵與獨立螢幕操作，下方也延續數字快速按鍵的傳統，具備滑動預覽功能，操作上頗為就手。
中控台下方設有 M 銘牌飾板。
掀起保護蓋後可見到 USB Type-A 插座與置物凹槽，至於手機無線充電座受到晶片短缺的影響而未搭載。
中央鞍座與排檔桿造型在小改款後進行更新。
掀起中央扶手可見到具有劃分區域與止滑設計的收納空間，另外也提供照明燈與 USB Type-C 插座。
M40i 車型配備碳黑鋁質格紋飾板，車內也可見到藍色縫線點綴。
M 縫線安全帶為 M40i 車型的標準配備，無論前後座均可享有。
全景式電動玻璃天窗為 xDrive30i 以上車型的標準配備，讓車內採光更為充足。
M40i 車型採用 Vernasca 真皮 / M 跑車座椅，雙前座支援電動調整、電動腰靠、電動側翼調整、電熱及手動腿部支撐延伸調整功能，駕駛座還具備 2 組記憶功能，無論包覆性與支撐性均相當出色。
後座頭部空間受到車頂線條影響而較為侷促，不過外側座位的腿部與膝部空間充足，且椅背可進行手動傾斜角度調整。
後座乘客享有專屬的空調分區，可自行調整溫度、風向與風量，下方設有 2 組 USB Type-C 插座及置物空間。
附表為本站實測座艙空間之數據。
X4 M40i 在標準狀態下具備 525 公升的行李廂置物容積，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒下可提昇至最高 1,430 公升之譜。
安全防護方面，第二代小改款 X4 M40i 搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、車道偏離警示、前後方車流警示及後方防追撞系統等。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，第二代小改款 X4 M40i 採用代號 B58 的 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 48V 輕型油電複合系統、8 速 Steptronic 運動化手自排變速箱及 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，於 5,200rpm 時可輸出 360hp 最大馬力，於 1,900rpm 時可輸出 500Nm 峰值扭力，而 48V 系統可透過 eBoost 加速模式帶來額外 11hp 的馬力輸出，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.9 秒完成，平均油耗為 10.9km/L。
小改款 X4 全車系搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。
駕駛 X4 M40i 上路，自引擎由怠速熄火轉為啟動狀態的當下，便可感受到 48V 輕油電系統所帶來近乎無震的運作品質，而加速過程中豐沛的動力與變速箱間的匹配性無庸置疑，排氣聲浪更是渾厚悅耳，即便車重因增加電池模組等元件而提昇約 55 公斤，仍相當夠力。
乘駕感受方面，X4 M40i 的底盤調校偏向硬朗，然而轉向時指向性足夠，卻保有餘裕來幫助駕駛克服高重心慣性，但電子懸吊系統可讓駕駛自由於 Eco Pro 至 Sport 間切換，不同模式間懸吊阻尼、油門反應、轉速控制與聲浪的差異明顯，兼顧熱血操駕與日常代步需求。
進入小改款後，X4 不僅更新造型設計，也針對消費者在意的配備進行提昇，而頗富盛名的直列 6 缸動力在 48V 輕油電系統加入後，不但沒有減損其駕駛樂趣，反而增加了平順性與節能性，相信可延續 X4 車系身為品牌第二暢銷休旅的氣勢，持續受到準車主們的歡迎。