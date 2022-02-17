輕油電上身的 M 式跑旅　第二代小改款 BMW X4 M40i (G02 LCI) 試駕

新在哪裡？

●第二代小改款車型。

●換上重新設計的智慧型 LED 頭燈組，也可選配雷射頭燈。

●雙腎形水箱護罩面積略微放大，中間改為相連的設計，X4 採用網狀設計

●具有 xLine、M Sport 車身套件，針對前/後保桿重新修飾設計。

●X4 M40i 外觀採用 M 雙肋水箱護罩、黑色高光澤外觀套件、M 雙肋後照鏡、M 雙邊單出矩形排氣尾管、黑色高光澤窗框。

●換上全新 12.3 吋觸控螢幕，以及新式六角造型空調出風口造型與霧銀飾板。

●換上新世代中央鞍座與排檔桿設計。

●加入 48V 輕油電複合動力技術，可額外提供 11hp 的輸出。

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BMW X4 M40i (G02 LCI)

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BMW X4 M40i (G02 LCI) × BMW X4 M40i (G02 LCI) 附表為本站實測座艙空間之數據。

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BMW X4 M40i (G02 LCI) × BMW X4 M40i (G02 LCI) 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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