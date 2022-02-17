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健康課本沒教到！婦產科醫師爆冷知識：「女生的妹妹」其實跟「男生的弟弟」一樣大

健康課本沒教到！婦產科醫師爆冷知識：「女生的妹妹」其實跟「男生的弟弟」一樣大
健康課本沒教到！婦產科醫師爆冷知識：「女生的妹妹」其實跟「男生的弟弟」一樣大

每日健康-每日都做得到的健康

2022-02-17 19:00:44

妳有多了解自己的身體呢？知名婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」發文表示，女生的神秘三角地帶，雖然長在自己身上，但因為大多性器官都藏在體內，所以許多女性對自己的身體也不是很了解。本文就為你揭開6個有關女性私密處的冷知識，現在一起來看看吧！

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圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書
圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書
1、陰蒂跟男性性器官一樣大 

你沒看錯！由於陰蒂是被包覆在體內，但實際大小卻是男性生殖器的80%大小，加上男生女生體型的差異，所以等比放大後就會發現兩者根本一樣大。

2、陰蒂有超過8000個神經元 

陰蒂的神經元超豐富，因此相當敏感，讓女性們在性愛的過程中能體驗到性快感，而且一次能長達30秒高潮，並有多次高潮的可能。

3、除了G點還有A點 

一般人在性愛時，都會追求G點以達到性高潮，但其實A點可以讓女性感到更興奮。至於A點的位置，就位於子宮頸上方，可請另一半嘗試探索，讓兩性關係更美好！

4、陰道分泌物是最好的潤滑劑 

陰道分泌物的主要成分是水、少量蛋白質、微量性激素及陰道細菌，這樣的天然的體液有極好的潤滑作用，而且不會留下油膩感和人工添加物。

5、性刺激後陰道長度會變2倍

陰道平均長度約為7至10公分，但在受到刺激後會伸長，有些人甚至可以延展到兩倍。

6、陰道是微酸性

陰道的pH值約為4，跟紅葡萄酒的酸度差不多，讓私密處維持在弱酸性可以幫助陰道免於被細菌侵襲，所以若有使用私密處潔淨品，就必須特別留意，以免不小心改變陰道酸鹼值。

本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導

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