中韓爭搶IT市場　台廠面臨價格戰

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去(2021)年第4季，友達與群創的單季EPS分別為1.12元與0.56元，季減幅度達45%、68%。值得關注的是，旺季不旺加上跌價與原物料成本上漲的壓力，導致當季毛利率大幅下滑，其中友達去年第4季毛利率18.9%，較上季大減8.9個百分點；群創的毛利率為15.2％，更較上一季大減13.66個百分點之多。
第1季營收 法人看法悲觀
另一方面，友達、群創最新公布1月營收，分別創下近11個月與18個月來新低，群創更是連6個月下滑。兩家業者對今年第1季營運均看淡，認為出貨量與價格都將呈現個位數下跌。法人認為，在淡季效應與跌價打擊下，面板雙虎今年第1季的獲利將持續衰退，去年不正常的暴利情況很難再現。
展望今年，友達董事長彭双浪於法說會表示，供需將回歸疫情前的季節性波動，且擔心通膨造成價格上漲壓抑終端買氣。從IT面板來看，消費性產品需求下滑，商用市場回升。今年個人電腦整體出貨表現以持平或小幅成長看待，車用需求暢旺維持雙位數成長；至於電視市場庫存仍健康，惟遇到淡季影響，今年以來的拉貨動能不如去年上半年強勁。
彭双浪強調，面板產業已產生了結構性的變化，除了台灣、中國之外，日本、韓國都逐漸退出了，過去比較劇烈的供需不平衡，未來會稍微好一些。
只是價格仍高度牽動著面板廠的獲利表現，集邦科技顯示器研發處研究副總邱宇彬分析，去年下半年以來，電視面板平均跌價高達30至40%，32吋更重挫50%，不過目前在接近現金成本的情況下，跌幅已有限。但是就需求來看，終端需求疲弱，品牌廠不再積極拉貨，儘管如此，面板廠仍硬著頭皮滿載生產，沒有任何一家願意先跳出來減產因應。
「IT面板的問題更令人憂慮！」邱宇彬坦言，疫情引爆宅經濟，去年個人電腦銷售3.4億台，創下10年新高，中、韓面板廠紛紛將產能轉向於此，尤其是電視面板出貨占比高達82%的中國面板廠更加積極。整體來看，IT面板價格從去年第4季轉為跌勢，今年第1季續跌，擔心未來恐將與電視面板一樣，陷入長期弱勢的價格格局。
在面板景氣轉趨保守之際，友達卻大動作宣布要蓋8.5代新廠，這也是暌違14年以來，友達再度在台灣蓋新廠，總投資規模將達千億元以上。初期土建與機電設備投資規畫281億元，預計2025年量產。
友達蓋廠 整合顯示器生產
友達總經理柯富仁透露，「不能再用單純產能擴大來思考！中科后里新廠會把更多新的顯示技術放進去，MicroLED規畫與布局也是主要方向。」友達投入MicroLED技術最為積極，已長達10年，近年陸續投資富采與錼創深化合作，建構MicroLED技術生態圈，同時也成功打入三星供應鏈。
邱宇彬認為，在OLED面板這一戰，台廠已經沒有機會，所以更有不能輸的壓力。友達、群創共同目標是價值轉型、技術升級，力拚差異化與高質化。友達此時選擇蓋新廠，應該是著眼於建構與整合MicroLED顯示器的一條龍生產製造，鎖定100吋超大型顯示器、AR虛擬實境、車載等更高端的應用。
事實上，台廠近年來不斷降低電視面板出貨比重，減緩劇烈的價格波動所帶來的衝擊。以去年第4季觀察，友達已降至17%，群創則為26%，流失掉的電視市場已難再追回來。由於IT面板儼然為台廠的重中之重，比重均超過50%；如何在淡旺季調配最佳產能，避開價格戰追求差異化，仍將面臨很大的挑戰。